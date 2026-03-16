«E’ soprattutto la vittoria del Partito Democratico e di Mimmo Battaglia insieme, perché Mimmo ha messo tutto se stesso, ma soprattutto - ha dichiarato Giuseppe Falcomatà dopo la vittoria di Battaglia alle primarie - anche il Partito Democratico ha dato una grande prova di unità concreta intorno al nome di Mimmo, che è la figura migliore possibile perchè intanto ha l’esperienza e l’autorevolezza per continuare a guidare questa città e per dare quell’esempio di buon governo all’interno del pantheon dei valori del centrosinistra, così come abbiamo fatto in questi dodici anni.

Queste primarie sono state utili e importanti, intanto per la straordinaria partecipazione democratica che c’è stata: oltre 7.000 persone, file ai seggi nonostante la pioggia. Questo ancora di più ci dice quanta voglia di partecipare ci sia, ma soprattutto quanta voglia i cittadini abbiano di selezionare la classe dirigente, di scegliere la classe dirigente, di essere protagonisti delle scelte che si fanno per chi deve rappresentare, in questo caso, il primo cittadino, il sindaco della città e non vogliono invece farsi dettare la linea da quelle che sono scelte prese da dirigenti di partito all’interno di stanze magari romane. Ecco, questo è il primo grande risultato.

Adesso ci concentriamo sulla campagna elettorale insieme a Mimmo. Mimmo naturalmente avrà tutta la possibilità, anche il tempo, di lavorare per unire quelle altre parti del centrosinistra, gli altri partiti e gli altri movimenti che non hanno partecipato alle primarie.

Adesso però ci concentriamo sulla prossima campagna elettorale di fine maggio per dare il via al nostro terzo tempo».