La commissaria regionale di Italia Viva sottolinea il valore politico del consenso raccolto dal candidato e invita il campo progressista a ripartire da programmi e partecipazione

«Italia Viva ha preso parte con convinzione alle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, contribuendo con idee, partecipazione e una proposta politica chiara.

Sin dall’inizio avevamo auspicato la possibilità di arrivare a una candidatura unitaria del centrosinistra per affrontare la sfida amministrativa della città metropolitana. Quando però si è scelto di ricorrere allo strumento delle primarie, abbiamo partecipato con lealtà e spirito democratico, mettendo in campo l’autorevole candidatura di Giovanni Muraca».

Lo afferma Filomena Greco, commissario regionale di Italia Viva Calabria e consigliere regionale di Casa Riformista – Italia Viva.

«A Mimmo Battaglia rivolgiamo gli auguri per il prosieguo della competizione elettorale. Allo stesso tempo il risultato ottenuto da Giovanni Muraca rappresenta un dato politico significativo, che dimostra la forza di una proposta riformista, pragmatica e radicata nel territorio.

Questo consenso rafforza il ruolo dell’area riformista nel centrosinistra reggino e dimostra quanto spazio ci sia per una politica fatta di competenza amministrativa, innovazione e concretezza».

«Come sta ribadendo anche Matteo Renzi a livello nazionale – continua Greco – la politica ha bisogno sempre di più delle «primarie delle idee», cioè di un confronto vero sui programmi e sulle soluzioni per i territori.

E oggi è da qui che deve ripartire il centrosinistra: dai contenuti, dalle proposte e dalla partecipazione dei cittadini».

«Desidero inoltre ringraziare Giuseppe Francesco Sera, commissario provinciale di Italia Viva per la provincia di Reggio Calabria e consigliere comunale di Reggio Calabria, insieme ai consiglieri comunali Filippo Quartuccio e Santo Bongani, per il lavoro svolto e per l’impegno con cui hanno sostenuto questo percorso politico.

Un ringraziamento sincero va anche a tutti coloro che hanno sostenuto e votato Giovanni Muraca, contribuendo a rafforzare una proposta politica riformista e credibile».

«Guardando alle prossime elezioni amministrative – conclude Greco – continueremo a lavorare per costruire un progetto politico serio e credibile per la città, partendo dai programmi e dalle priorità dei cittadini: sviluppo, servizi, opportunità per i giovani e qualità dell’amministrazione.

È su queste basi che il centrosinistra deve presentarsi unito e competitivo alla sfida per il governo della città, insieme a tutti coloro che vorranno sostenere il nostro progetto riformista, liberale e moderato».