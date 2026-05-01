«In occasione della Festa dei Lavoratori, desidero rivolgere un pensiero sincero a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dell’area metropolitana, cuore vivo della nostra comunità e motore indispensabile del suo sviluppo sociale ed economico.

Il Primo Maggio è un momento di riflessione collettiva sulle condizioni del lavoro, sui diritti acquisiti e sulle sfide che ancora oggi siamo chiamati ad affrontare». È quanto dichiara il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in occasione dell’odierna Festa del Lavoro.

«Nel nostro territorio, purtroppo, persistono criticità ataviche che non possiamo ignorare, cui si aggiungono le trasformazioni del mercato del lavoro che richiedono competenze nuove e capacità di adattamento sempre più rapide. E resta forte la preoccupazione per scelte nazionali che rischiano di ampliare ulteriormente i divari territoriali: sui temi del lavoro e dello sviluppo, il Mezzogiorno necessita di maggiori investimenti, coesione e politiche dedicate, mentre provvedimenti come l’Autonomia differenziata penalizzano ulteriormente il Sud e indeboliscono il principio di uguaglianza sostanziale tra i territori.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, consapevole del proprio ruolo istituzionale, è impegnata a sostenere politiche attive del lavoro e a promuovere una crescita inclusiva e sostenibile.

In questi anni abbiamo operato per rafforzare la sinergia con i Comuni, le imprese, le organizzazioni sindacali e il mondo della formazione, favorendo percorsi di sviluppo condivisi.

Tra le principali azioni messe in campo vi sono il sostegno alla formazione professionale e all’orientamento, con particolare attenzione ai giovani; l'azzeramento del precariato nella pubblica amministrazione ed il supporto alle imprese locali attraverso iniziative di valorizzazione delle filiere produttive nelle più importanti fiere italiane e nei principali mercati esteri.

Ci sono, poi, gli interventi infrastrutturali, messi in campo perché fondamentali per creare un contesto favorevole agli investimenti, al traffico delle merci e all’occupazione.

Un’attenzione specifica è stata rivolta anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresentano un’opportunità concreta per rilanciare il tessuto economico locale e generare nuova occupazione, puntando su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Il nostro impegno è e continuerà ad essere quello di costruire un territorio in cui il lavoro sia dignitoso, sicuro e accessibile a tutti.

Un territorio capace di trattenere i propri talenti e di attrarne di nuovi; che sia in grado di valorizzare le risorse umane e naturali che lo contraddistinguono.

In questa giornata, rinnoviamo il nostro dovere istituzionale e morale: lavorare insieme per una società più equa, in cui nessuno resti indietro e in cui il lavoro torni ad essere strumento di realizzazione personale e di coesione sociale.

A tutte e a tutti arrivi il mio più grande augurio perché questo Primo Maggio possa essere anche un momento di serenità e condivisione, capace di restituire a ciascuno spazi di spensieratezza, senza mai perdere la consapevolezza del valore profondo del lavoro e dei diritti che esso rappresenta. Un augurio sincero affinché questa giornata unisca riflessione e speranza, rafforzando il senso di comunità e la fiducia in un futuro più giusto e dignitoso per le cittadine ed i cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria», conclude il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.