Il Sindaco Francesco Cannizzaro e l'Assessore Domenica Catalfamo hanno illustrato il piano di ripristino dell'impianto sportivo. Il riavvio dei cantieri è fissato per lunedì 23 novembre alle ore 7: previsti interventi sulla viabilità esterna e una pista di atletica a otto corsie ad alte prestazioni

Reggio tornerà a correre. L'amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Cannizzaro in testa e l’assessore Domenica Catalfamo a fianco, ha ufficializzato il riavvio dei lavori di riqualificazione del Campo Coni, fermi ormai da tempo. L'opera, considerata uno dei nodi infrastrutturali e sociali più complessi della città, a causa certamente del definanziamento delle linee legate al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (Pinqua), ha finalmente trovato una nuova copertura finanziaria anche grazie a una variazione di bilancio approvata dalla giunta comunale.

L'incontro di questa mattina con la stampa ha permesso al primo cittadino e all’assessore alle Grandi opere, lavori pubblici, urbanistica e pianificazione, di delineare il nuovo cronoprogramma operativo. I cantieri, ed è questa la notizia in stile Cannizzariano (prima il risultato, poi l’annuncio), apriranno ufficialmente lunedì prossimo 23 novembre alle ore 7, con una strategia d'intervento prioritaria concentrata sulla sicurezza dell'area esterna e sulla viabilità per poi procedere al completamento e all'ammodernamento dell'impianto sportivo (che prevederà otto corsie per l’atletica leggera) punto di riferimento per atleti e società che in questi lunghissimi mesi sono rimasti orfano della loro “casa”.

Cannizzaro: «Somme recuperate e pista a otto corsie per il riscatto dello sport"

Il sindaco Francesco Cannizzaro — non prima di essersi scusato in apertura per il ritardo dovuto a un prolungato confronto con gli studenti delle tre scuole visitate in mattinata — ha evidenziato il valore simbolico e strategico del recupero dell'opera: «Vogliamo dare una bellissima notizia alla città, frutto di un lavoro certosino fatto in queste settimane. In diverse occasioni abbiamo evidenziato che questa città purtroppo nel passato ha perso tantissime linee di finanziamento e questo ha determinato una serie di opere incompiute. L'elenco è corposo, ma tra le priorità abbiamo ritenuto assolutamente che il Coni di Reggio Calabria fosse una necessità e una priorità morale per l'intera città, non solo per il mondo sportivo, ma anche sociale e culturale»

D’altra parte l’area interessata rappresenta un vero e proprio crocevia strategico per la città, vista la centralità, e la vicinanza di diverse scuole, ma anche della Scuola Allievi Carabinieri, del presidio ospedaliero “Morelli” e di numerose attività commerciali. Anche per questo Cannizzaro l’ha considerata «una mortificazione per la città», una bruttura, riferendosi al concetto di incompiuta, che «rappresenta il fallimento di una città e non di una classe politica, perché quando un’opera non si completa è il fallimento di una intera città».

Ma Cannizzaro ha insistito sulla perdita del finanziamento legato al progetto Pinqua, che non avrebbe permesso il completamento dei lavori, se non fosse anche per i buoni uffici - «parlamentari e istituzionali» - di cui gode in Parlamento: «Si tratta di fondi che non avrebbero trovato una messa a terra per via di interlocuzioni mancate del passato. Adesso la responsabilità è nostra e ce la mettiamo tutta per recuperare il terreno perduto. Con la delibera approvata ieri in giunta su una variazione di bilancio annunciamo di aver recuperato le somme necessarie e di averle già indirizzate. Abbiamo dato vita al percorso amministrativo in stretto raccordo con la ditta esecutrice».

Insomma la locomotiva è ripartita: «I lavori per il ripristino e la conclusione definitiva del Campo Coni partiranno esattamente lunedì 23 novembre alle ore 7. Reggio deve candidarsi a diventare anche una capitale dello sport, e non può farlo senza impianti adeguati. Il Coni sarà un punto di riferimento per le società locali ma puntiamo a renderlo un centro di attrattività nazionale, realizzando una pista di atletica leggera ad otto corsie».

Il primo cittadino poi fa una sorta di punto della situazione, distribuendo i meriti ad una squadra che definisce coesa e operativa in ogni suo componente.

«Sono pochi mesi che stiamo governando, abbiamo detto che punteremo alla normalizzazione della città. Normalizzazione che significa garantire i servizi, quindi la pulizia, la raccolta dei rifiuti, l'erogazione dell'acqua, le politiche sociali, ma allo stesso tempo dobbiamo veicolare, non perdere un solo minuto e veicolare la nostra città ai palcoscenici che realmente Reggio merita, e io credo che la realizzazione del campo Coni sia veramente un altro punto di partenza, un altro tassello che ci mettiamo come medaglia al petto, come buona prassi, buona amministrazione e dedizione perché quando ci si dedica sulle cose credo che poi alla fine è difficile che i risultati non arrivino».

Catalfamo: «Messa in sicurezza esterna e standard elevati per l'atletica»

All'Assessore alle Grandi opere e ai Lavori Pubblici, Domenica Catalfamo, è toccato approfondire gli aspetti tecnici della perizia di variante, ripercorrendo i passaggi che hanno consentito di superare il blocco ministeriale e la perdita di fondi, sia per questioni di sforamento delle tempistiche sia per errori tecnici che hanno reso più farraginoso il percorso che difatti si è interrotto: «Il Campo Coni ha rappresentato il mio primo dossier ed era dal punto di vista tecnico estremamente complicato. Oltre agli sforzi della struttura, è stato fondamentale attivare nuovi canali finanziari presso il Ministero. Quest'estate abbiamo sostenuto confronti serrati con i referenti ministeriali affinché comprendessero che l'impostazione amministrativa era cambiata e che le nuove interlocuzioni offrivano garanzie di affidabilità. L'acronimo Pinqua sta per Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare: purtroppo di qualità sul territorio ce n'è stata poca ed è nostro dovere recuperare questo tempo rimuovendo le emergenze».

Spiegando la suddivisione del cantiere e ricordando che l'importo complessivo iniziale sfiorava i 5 milioni di euro (4,6 per l’esattezza), Catalfamo ha illustrato il cronoprogramma dei lavori: «Inizieremo lunedì partendo dall'area esterna, dove sussiste una chiara esigenza di sicurezza per i residenti e di ripristino della viabilità. La scommessa è quella di consegnare un ammodernamento dell'asse stradale, prevedendo l'allargamento delle corsie e della carreggiata, la realizzazione ex novo dei marciapiedi e la riqualificazione dei sottoservizi. Per quanto riguarda la parte interna, abbiamo scelto di privilegiare il massimo standard qualitativo dell'impianto: la variante progettuale conferma il passaggio a otto corsie con la posa di un tappetino ad alte prestazioni, rispondente alle più moderne esigenze dell'atletica leggera».

Anche l'assessore ha inteso ribadire la strategicità dell’intervento e quindi dell’opera in sè: «Le criticità degli ultimi anni hanno sottratto un impianto fondamentale alla cittadinanza e alle società sportive. Gli impianti che andiamo a riqualificare sono destinati prioritariamente alle nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro. La ripartenza del Campo Coni non è solo un cantiere che si riapre, ma il simbolo di una più ampia attenzione verso l'intera rete dell'impiantistica sportiva cittadina».

In tal senso sono state annunciate novità a breve, atteso che sono diverse le strutture sportive in città in attesa di riqualificazione.