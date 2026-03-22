Primo dato (e primi calcoli in prospettiva) per i sostenitori del Sì e del No. Ecco quanti hanno votato nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia
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Primo dato per l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia. Dopo una campagna elettorale infuocata chiusa venerdì notte dallo scontro su La7 tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein è tempo dei primi riscontri. E dei primi calcoli, posto che i sondaggi legano la vittoria finale proprio alla percentuale di votanti.
Alle 12, al rilievo della tarda mattinata, in Italia ha votato circa il 14,9% degli aventi diritto, come al solito con percentuali piuttosto diverse a seconda della latitudine. Se il dato più alto si registra in Emilia-Romagna con quasi il 19,44% di affluenza, Calabria e Basilicata si contendono la palma di regioni meno interessate alla consultazione, con dati che non arrivano neppure al 10%.
In Calabria, in particolare, ha votato il 9,74% degli aventi diritto. Su base provinciale è andata così: Catanzaro 10,85%, Cosenza 9,74%, Crotone 9,01%, Reggio Calabria 9,51%, Vibo Valentia 8,74%.
Referendum giustizia, lo speciale su LaC Tv
Si vota oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15), secondo quanto stabilito dal decreto elezioni che ha confermato la doppia data alle urne.
Subito dopo la chiusura, inizierà lo spoglio che racconteremo in diretta nel nostro speciale in onda su LaC Tv lunedì 23 marzo a partire dalle ore 15.