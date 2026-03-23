Il procuratore di Napoli commenta l’esito della consultazione elettorale: «Società attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. Non è un rifiuto al cambiamento ma di un metodo»

«La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali». Lo dice il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia.

Per il magistrato calabrese quella dei cittadini italiani «è stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo – ha aggiunto –. La giustizia ha bisogno di riforme serie, capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo efficienza senza sacrificare le garanzie. Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti».