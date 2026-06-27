«Esprimo enorme e profonda soddisfazione per la notizia ufficiale, giunta ieri sera, dell'acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito. È il momento di svolta che la città attendeva e che restituisce finalmente certezze e dignità ai colori amaranto». Lo sostiene in una nota la Senatrice reggina Tilde Minasi.



«La Reggina non rappresenta soltanto una realtà sportiva, ma incarna uno straordinario valore sociale per la città di Reggio Calabria», prosegue Minasi. «Il calcio, nel nostro territorio, è un potente fattore di coesione, un collante identitario e uno strumento di riscatto per l'intera comunità e per i nostri giovani. Questa acquisizione non è solo un’operazione economica, ma il primo mattone per la rinascita sociale e culturale di un'intera provincia che vive di questa passione».



La Senatrice si sofferma poi sul profilo del nuovo proprietario, evidenziandone lo spessore e le qualità: «Conosco molto bene Claudio Lotito, con il quale condivido da molti anni l’attività politica tra i banchi del Senato. Di lui ho sempre apprezzato la straordinaria determinazione, la serietà d'intenti e una formidabile capacità gestionale. Lotito è un uomo del fare, un imprenditore lungimirante e un profondo conoscitore delle dinamiche calcistiche, capace di risanare e portare al successo le realtà che guida. La sua esperienza e la sua solidità manageriale sono la migliore garanzia possibile per il futuro del club».



«Reggio Calabria è pronta ad accogliere questo nuovo corso con l'entusiasmo e l'orgoglio che da sempre la contraddistinguono. Siamo certi che, sotto la guida di una figura così autorevole e determinata, la Reggina saprà tornare a calcare i palcoscenici che merita, regalando nuovamente ai tifosi e alla città le gioie e i successi che le competono», conclude la Senatrice Minasi.