I componenti del Gruppo Territoriale del M5S di Reggio Calabria, insieme al coordinatore provinciale Giuseppe Auddino e ai parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, si stringono attorno al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e amato

Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Pietro Denisi

Con la sua perdita, la comunità pentastellata perde un valoroso attivista, un uomo di immense virtù, grande rettitudine, etica e moralità. Pietro è stato un grande saggio, una figura preziosa che sapeva mediare in qualunque situazione, sempre pronto ad ascoltare e attento ai bisogni della gente. Oltre al suo instancabile impegno civico per il bene comune, lascia un ricordo indelebile come padre e marito affettuosissimo.

I componenti del Gruppo Territoriale (GT) del M5S di Reggio Calabria, insieme al coordinatore provinciale Giuseppe Auddino e ai parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, si stringono attorno al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e amato.

La sua passione, il suo equilibrio e i suoi insegnamenti resteranno per sempre una guida per tutti noi e per il Movimento 5 Stelle.