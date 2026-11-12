Consegnati i lavori per il restyling dello spazio urbano: previsti nuova pavimentazione antitrauma, giochi per bambini, arredi e illuminazione. Il consigliere Quartuccio: «Un intervento atteso per restituire la piazza al quartiere e alla scuola»

Entra nel vivo il progetto di riqualificazione di piazza Achille Lona, nel quartiere Spirito Santo. Con la consegna ufficiale dei lavori, il cantiere è pronto a partire a breve per dare il via a un intervento molto atteso, pensato per rinnovare l'aspetto dell'area e renderla più sicura e funzionale sia per i residenti sia per la vicina scuola.

Il progetto prende forma nell'ambito dei fondi del PN Metro Plus, frutto di un percorso avviato, progettato e appaltato dalla precedente Amministrazione comunale. A esprimere soddisfazione per questo traguardo è il consigliere comunale Filippo Quartuccio, che ha seguito da vicino l'iter fin dalle prime fasi. «Era giusto e doveroso intervenire con una riqualificazione complessiva della piazza, recuperando anche il rapporto con la scuola», ha dichiarato Quartuccio, sottolineando l'importanza di restituire uno spazio vissuto e sicuro soprattutto ai bambini e alle famiglie.

Nel dettaglio, il piano di restyling prevede diverse opere strutturali e di arredo urbano: la posa di una nuova pavimentazione antitrauma, accompagnata da cordoli ad altezza variabile e da un moderno sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche; l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e di elementi di arredo come panchine, cestini, portabiciclette e dissuasori; la creazione di un'area ludica con nuove giostrine per i più piccoli; il potenziamento delle aree verdi attraverso nuove piantumazioni dotate di un apposito impianto di irrigazione.

L'obiettivo dell'intervento è trasformare piazza Achille Lona in un vero punto di riferimento per l'intera comunità. Come ribadito dallo stesso consigliere Quartuccio, Spirito Santo rappresenta oggi una realtà centrale nel tessuto urbano di Reggio Calabria e necessita di attenzione costante e opere concrete capaci di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.