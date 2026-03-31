Alla guida del Polo Civico “Cultura e Legalità”, lancia lo slogan “Per una città normale”

Eduardo Lamberti Castronuovo scende ufficialmente in campo per le elezioni comunali di Reggio Calabria, confermando una candidatura a sindaco che era già nell’aria da mesi ma che ora diventa definitiva. Lamberti si presenta come candidato sindaco alla guida del Polo Civico “Cultura e Legalità”. con l’obiettivo dichiarato di offrire un’alternativa concreta all’attuale scenario politico locale. Lo slogan scelto, “Per una città normale”, sintetizza il cuore della proposta: «competenza, trasparenza e impegno per una città che torni a funzionare».