Domenico Furgiuele, rappresentante regionale di Futuro Nazionale, interviene con fermezza per ristabilire l'ordine interno al partito a Reggio Calabria. Con una nota ufficiale, Furgiuele ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni del "Comitato 594", definendole un’uscita impropria e priva di autorizzazione che non rispecchia la linea politica ufficiale.

L'onorevole ha invece rivolto un augurio di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, auspicando una collaborazione concreta per il bene della città. «Dopo dodici anni di centrosinistra, Reggio deve rialzare la testa», ha dichiarato Furgiuele, sottolineando che l'operato della nuova amministrazione sarà valutato sui fatti e senza pregiudizi.