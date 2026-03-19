Il movimento plaude plaude all’iniziativa dell’onorevole Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Gianluca Gallo: l’1 e il 2 agosto in riva allo Stretto “Vinitaly and the City”

«Apprendiamo dagli organi di stampa che l’1 e il 2 agosto Reggio Calabria ospiterà “Vinitaly and the City”, prestigiosa versione “fuori salone” del più rilevante appuntamento del panorama enologico italiano.

Reggio Futura – si legge in una nota stampa – plaude a questa iniziativa dell’onorevole Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Gianluca Gallo. Si tratta di un risultato significativo per il territorio reggino, che finalmente si ritrova al centro di circuiti nazionali e internazionali di promozione culturale, turistica ed enogastronomica. Un’occasione straordinaria per far conoscere al grande pubblico le eccellenze locali e rilanciare l’immagine della città.

Questo importante traguardo assume un significato ancora più rilevante se si considera il lungo periodo di degrado e abbandono che la città ha vissuto negli ultimi anni a causa del centrosinistra che non è stato assolutamente all’altezza di sfruttare le grosse potenzialità del territorio.

Noi di Reggio Futura siamo convinti che, a partire da questa primavera, subito dopo le elezioni comunali e con il più che probabile cambio di guida amministrativa, Reggio Calabria potrà finalmente ripartire, tornando al percorso di crescita interrotto con il commissariamento del Comune.

L’obiettivo deve essere chiaro: restituire alla città il ruolo e la dignità che merita, riprendendo quel modello che in passato aveva portato risultati concreti. Reggio deve tornare ad essere quella dei tempi di “Reggio Estate”, quando l’amministrazione aveva una visione precisa e lungimirante per lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

Iniziative come “Vinitaly and the City” dimostrano che è possibile attrarre grandi eventi e generare opportunità economiche e occupazionali per la comunità. E per questa ragione ci auguriamo per il futuro il moltiplicarsi di iniziative come questa, perché ogni cosa utile al bene e allo sviluppo di Reggio Calabria per noi è sempre una bella notizia».