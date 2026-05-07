Inaugurata la Segreteria Politica dell’arch. Aldo Azzarello, candidato della coalizione di centrosinistra alla Presidenza della V Circoscrizione Ferrovieri–Stadio–Gebbione -Sbarre -San Giorgio Extra -Ciccarello - Modena - San Sperato. L’apertura ufficiale si è svolta ieri alle ore 17.30 in via Ipponio, alla presenza di un pubblico numeroso e di tutti i rappresentanti dell’intera coalizione di centrosinistra, a testimonianza dell’unità e della forza della comunità politica che sostiene la candidatura di Azzarello.

Particolarmente significativa la presenza del Candidato Sindaco Domenico BATTAGLIA, dell’on. Giuseppe RANUCCIO, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria del Partito Democratico, del sindaco metropolitano ff Carmelo VERSACE, della segretaria cittadina del PD Valeria BONFORTE e della presidente provinciale del PD Tania Bruzzese oltre al già segretario provinciale PD Antonio Morabito. Presenti, inoltre, il capogruppo PD al Comune di Reggio Calabria Giuseppe Marino, Anna Briante già assessora all’istruzione del Comune di Reggio Calabria, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, il consigliere delegato Franco Barreca, il consigliere comunale Marcantonio Malara, il già assessore comunale e segretario provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Demetrio Delfino, il consigliere comunale e commissario di Casa Riformista Italia Viva Peppe Sera con Pino Cuzzocrea e Gabriella Andriani i già consiglieri regionali Nino De Gaetano, Seby Romeo e Gianni Nucera, Rodolfo Malaspina già consigliere provinciale, Nino Malara e Gianni Minniti già consiglieri comunale, Tommy Massara segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Danilo Emo di Onda Orange e Antonino Santisi segretario provinciale di +Europa.

Nel suo intervento, Aldo Azzarello ha rivolto un caloroso saluto ai tanti presenti, ricordando con emozione il suo lungo percorso politico, iniziato nella sezione dei DS “Rocco Girasole” e successivamente in quella “Italo Falcomatà”. Ha ricordato le battaglie condotte nel corso degli anni e sottolineato come le sue precedenti candidature siano sempre state al servizio della comunità. Oggi, invece, la sua è una candidatura per vincere, sostenuta da un radicamento profondo nel territorio e da un rapporto autentico costruito negli anni con cittadini e realtà locali. Il candidato sindaco Battaglia ha evidenziato l’importanza strategica dei municipi come sentinelle del territorio, ringraziando Azzarello per aver accettato la candidatura, ha sottolineato quanto sia fondamentale poter contare su persone competenti e con solide radici politiche e si è detto entusiasta della grande partecipazione di tutta la comunità del centrosinistra. L’on. Giuseppe Ranuccio ha espresso apprezzamento per la sincerità e la forza del discorso di Azzarello, dichiarandosi certo che i cittadini sapranno riconoscere la qualità delle persone e dei valori in campo. Ha definito la storia personale, politica e professionale di Azzarello una testimonianza concreta della sua affidabilità. Il sindaco metropolitano ff Carmelo Versace ha tracciato un profilo di Azzarello sottolineandone professionalità, passione per il territorio e coerenza politica, riconoscendogli una militanza continua all’interno del centrosinistra. Ha inoltre ringraziato il PD, rappresentato da Valeria Bonforte e Tania Bruzzese, per il lavoro svolto nella costruzione della coalizione. Peppe Sera ha posto l’accento sul valore delle relazioni autentiche e ha voluto rivolgere un augurio sincero ad Azzarello, dichiarandosi vicino alla sua candidatura “con i voti”.

La serata si è conclusa in un clima di entusiasmo e partecipazione, con un piccolo rinfresco e tanti sorrisi tra i presenti, a conferma di un percorso politico che si apre sotto i migliori auspici.