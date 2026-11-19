«A oltre quattro mesi dalla modifica del regolamento delle commissioni consiliari, approvata il 20 luglio scorso, le dirette streaming non sono ancora state ripristinate. Una situazione che limita la possibilità per i cittadini di seguire i lavori delle commissioni, nonostante l'impegno assunto pubblicamente dal sindaco Francesco Cannizzaro nel corso della stessa seduta consiliare».

Così, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di centrosinistra a Palazzo San Giorgio.

«La trasmissione in diretta delle commissioni rappresenta uno strumento di trasparenza già utilizzato in passato, anche in assenza di un impianto tecnologico dedicato, avvalendosi di un semplice computer portatile.

Il suo ripristino consentirebbe quindi di garantire continuità a una modalità di informazione e partecipazione che ha già trovato applicazione nell'attività del Consiglio comunale.

Riteniamo che il ritorno alle sedute in presenza, disposto dall'attuale Amministrazione, possa convivere pienamente con la possibilità di trasmettere i lavori in streaming. La presenza dei consiglieri alle riunioni e la partecipazione dei cittadini attraverso le dirette rispondono, infatti, a esigenze diverse ma complementari, entrambe importanti per il corret funzionamento e la trasparenza delle istituzioni.

Nel corso della seduta del 20 luglio, il sindaco aveva manifestato la volontà di garantire lo streaming delle commissioni, per consentire alla cittadinanza di seguirne l'attività. Un impegno che, ad oggi, resta ancora senza concreta attuazione.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal sindaco il 18 novembre sulle modalità di partecipazione alle commissioni consiliari in passato, quando ha affermato: «Dobbiamo migliorare la funzionalità delle stesse perché in passato si era abituati a fare commissioni anche dalla doccia piuttosto che dalla spiaggia o mentre si era in vacanza all’estero», riteniamo opportuno richiamare quanto lo stesso Cannizzaro aveva precisato durante il Consiglio comunale del 20 luglio. In quell’occasione, riferendosi ai collegamenti da remoto, aveva infatti chiarito: “Non faccio riferimento ai consiglieri dell'opposizione, ma a consiglieri anche del mio partito”.

Non intendiamo alimentare una contrapposizione sulle modalità con cui in passato si svolgevano le sedute. Tuttavia, si tratta di un chiarimento che riteniamo significativo, perché restituisce un quadro più completo rispetto alle criticità che avevano caratterizzato quella modalità di partecipazione e non consente di ricondurle esclusivamente alla precedente amministrazione.

La nostra richiesta – conclude la nota del centrosinistra – è dunque quella di ripristinare le dirette streaming delle commissioni consiliari, dando seguito agli impegni annunciati e garantendo ai cittadini la possibilità di seguire da vicino l'attività istituzionale. La trasparenza non deve rimanere un principio dichiarato, ma trovare concreta applicazione negli strumenti messi a disposizione della comunità.