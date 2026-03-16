Nel caso in cui la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale, sarebbe convocata in via urgente di seconda convocazione il giorno 19.03.2026 alle ore 8

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e dell’art. 47 dello statuto, l'Ufficio di Presidenza comunica che il consiglio comunale è convocato -in sessione urgente- per il giorno 18.03.2026 alle ore 8.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1.Presa atto dimissioni del consigliere comunale sig. Saverio Pazzano; nomina del surrogante sig. Valentino Scordino;

2. Approvazione del “regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle circoscrizioni”;

3. Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell’art. 175, commi 4 e dell’art. 163, comma 4-bis, d.lgs. n. 77/2021 in deroga all’art. 163 d.lgs. 267/2000 -approvazione;

4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026/2028;

5. Approvazione del regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni/società sportive;

6.Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di atto di precetto notificato il 19/01/2026 dalla Promo PA Fondazione per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 114/2021 emesso dal giudice di pace di Lucca.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 19.03.2026 alle ore 8.00.