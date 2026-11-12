«L'accanimento contro Mimmo Lucano è un accanimento contro un'altra possibilità, contro una politica dell'accoglienza, capace oltre che di guardare ai valori della solidarietà e al rispetto dei diritti di tutti, capace anche di guardare alle esigenze delle aree interne del nostro Paese. Una politica che restituisce speranza invece che odio e paura».

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti, giungendo all'incontro con la stampa organizzato a Roma in solidarietà con Mimmo Lucano dopo il commissariamento del comune di Riace. «È per questo che lo hanno aggredito cosi a lungo e in modo insistente - conclude il leader rossoverde - in tutti questi anni. È per questo che siamo e saremo al fianco di Mimmo».