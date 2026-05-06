Pd: «Vigileremo affinché le decisioni assunte vengano eseguite con atti formali e concreti e continuerà a lavorare avendo sempre come guida gli interessi generali di Cittanova»

Il Partito Democratico ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio comunale aperto sulla Villa comunale svoltosi lo scorso 4 maggio su richiesta delle forze di opposizione abbiano rappresentato una pagina importante e positiva per la vita politica cittadina, che ha saputo mettere al centro gli interessi della comunità cittanovese.

«Pur se con grande ritardo – si legge nella nota del Pd - cui si è giunti alla convocazione del consesso elettivo più volte richiesto dalle opposizioni, i diversi interventi dei consiglieri comunali e dei cittadini che vi hanno preso la parola hanno evidenziato gli innumerevoli errori commessi nel corso dei lavori e le conclamate criticità presenti sia all’interno della villa che nei giardini esterni.

In particolare, il dott. Anselmo La Delfa a nome delle forze di opposizione ha illustrato tutte le gravi criticità dei lavori di riqualificazione e ha presentato sei proposte operative di soluzioni volte a restituire alla villa comunale e ai giardini il decoro e la centralità che meritano, proponendo in tale ottica le azioni immediate di seguito elencate:

Richiesta di risarcimento danni all’impresa esecutrice per i lavori non conformi e non eseguiti a regola d’arte, con obbligo di completamento o ripristino secondo le normative vigenti.

Escussione della polizza fideiussoria che, stando alle dichiarazioni pubbliche della maggioranza, sarebbe stata rilasciata dalla società appaltatrice a garanzia dei riscontrati vizi dell’opera.

Attivazione di un protocollo d’intesa (o convenzione) con la Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per l’assistenza tecnico-scientifica nella cura e riqualificazione del manto erboso, del patrimonio arboreo e nella formazione del personale addetto alla villa comunale.

Assunzione o convenzione con un tecnico agronomo qualificato , dotato di solida competenza nei settori della botanica ornamentale e della gestione sostenibile del verde urbano.

Potenziamento della formazione del personale addetto alla Villa Comunale, con aggiornamenti periodici sulle tecniche di manutenzione del verde e tutela dei beni storici e ambientali.

Ricostituzione del vivaio di bosso storico , quale elemento identitario del giardino e risorsa di manutenzione autonoma delle siepi ornamentali.

Le idee operative presentate sono state pienamente condivise dal segretario del Circolo PD, prof. Sergio Zappone, che nel suo intervento ha anche confidato che potesse esserci la condivisione delle proposte e il convergente impegno da parte della maggioranza.

Il voto finale unanime di maggioranza e opposizione cui si è pervenuti sulle proposte presentate dal dott. La Delfa a nome delle minoranze rappresenta un gesto di maturità politica dell’intero consiglio comunale.

Adesso il sindaco non perda un solo minuto per tradurre le decisioni assunte all’unanimità in atti formali, a partire dall’attivazione del rapporto con la Facoltà di Agraria di Reggio Calabria, per farsi supportare e assistere, attraverso le competenze tecniche e scientifiche di cui è dotata, nella cura e riqualificazione del manto erboso dei giardini.

In conclusione, il fatto che il sindaco e i consiglieri di maggioranza abbiano accolto e votato in toto le proposte avanzate dalle forze di opposizione rappresenta, in questa occasione, il segno di un nuovo e diverso approccio improntato all’ascolto e al dialogo da parte della maggioranza che fin qui era mancato e che auspichiamo, per il bene del paese, possa essere confermato nelle scelte e nelle azioni future.

Sarebbe il segnale di una nuova consapevolezza da parte delle forze di maggioranza della necessità di un reale coinvolgimento delle forze di opposizione e dei cittadini, utile per ritrovare e fare prevalere un clima che favorisca la coesione sociale della nostra comunità.

Il Pd vigilerà affinché le decisioni assunte dal Consiglio comunale vengano eseguite con atti formali e concreti e continuerà a lavorare avendo sempre come guida gli interessi generali di Cittanova».