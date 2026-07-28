l plauso della prima cittadina al lavoro della Polizia di Stato e della Procura

Il Sindaco della Città di Siderno Mariateresa Fragomeni, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprime il proprio plauso per l’odierna operazione del personale del Commissariato di P.S. diretto dal Dirigente Dr. Francesco Muraca, che ha condotto all’applicazione di alcune misure cautelari, a seguito di recenti episodi delittuosi.

I fatti contestati ai soggetti sottoposti alle misure restrittive risalgono alla prima settimana di luglio e avevano destato parecchia preoccupazione tra la comunità Sidernese che, insieme alle Istituzioni cittadine, vuole lasciarsi definitivamente alle spalle le ombre di un passato in cui la presenza opprimente della criminalità danneggiò pesantemente il tessuto sociale, economico e culturale della Città.

La scrupolosa attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri con a capo il Dr. Giuseppe Salvatore Casciaro, ha permesso di ricostruire in pochissimo tempo l’accaduto, di risalire ai presunti responsabili e di restituire la dovuta serenità a una comunità onesta, laboriosa, intraprendente e rispettosa della legge, che non merita di essere inficiata da condotte ed episodi delittuosi.

L’Amministrazione Comunale sarà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e di tutte le istituzioni che tutelano i Cittadini onesti e per bene.