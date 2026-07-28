La rappresentante del Gruppo territoriale del M5S denuncia il mancato riscontro sull'istanza relativa alla medicina generale e all'appropriatezza prescrittiva, ricordando anche l'esposto alla Corte dei Conti sui bilanci dell'Asp
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«Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria denuncia l'omessa risposta da parte dell'ASP all'istanza di accesso agli atti formulata dalla dott.ssa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del suddetto GT, nonché medico di Medicina Generale, in merito alla medicina generale e alla vertenza sull'appropriatezza prescrittiva. Richieste formulate per le proprie funzioni di studio, programmazione e controllo politico-sociale sul territorio, nonché per motivi politico-statistici.
Parallelamente, tramite l'onorevole Vittoria Baldino e la consigliera regionale Elisabetta Barbuto, il M5S ha depositato un esposto alla Corte dei Conti per verificare la regolarità dei bilanci consuntivi 2013-2021 dell'ASP di Reggio Calabria».
Così Giovanna Milena Roschetti, responsabile del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria.