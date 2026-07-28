Si è conclusa in un clima di proficua serenità e fattiva collaborazione tra tutti i gruppi consiliari la seduta del Consiglio comunale del 27 luglio 2026, durante la quale sono stati affrontati e approvati importanti punti per il futuro e la stabilità dell'ente.

Surroga del consigliere e avvicendamento istituzionale

In apertura di seduta, il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del consigliere Carmine Sgarlata, rassegnate a seguito della sua elezione come consigliere di circoscrizione nel Comune di Reggio Calabria. L'intera compagine di maggioranza ha espresso un sentito ringraziamento a Sgarlata per l'attività svolta nell'ultimo anno, caratterizzata da dedizione, passione e un impegno costante, con una menzione particolare per il lavoro profuso a favore della comunità di Melia.

A seguito delle dimissioni, è subentrato in surroga il primo dei non eletti, Giovanni Santafemia. Il neo-consigliere, nel suo saluto all'assise, ha auspicato di poter rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, dichiarandosi pronto a un confronto costante e costruttivo con l'opposizione per favorire la crescita del territorio.

Manovre finanziarie e tributarie

Sul fronte economico, l'aula ha approvato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2026, confermando la solidità finanziaria dell'ente.

Di rilievo l'adesione alla «Rottamazione Quinques». Tale misura, precedentemente non accessibile a causa della specifica situazione finanziaria dell'ente, è stata resa possibile solo grazie a un recente intervento del legislatore sulla norma, permettendo così ai cittadini di beneficiare della definizione agevolata dei carichi pendenti.

È stata inoltre approvata la rateizzazione del tributo TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) spettante alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per le annualità 2021-2022-2023.

Programmazione e valorizzazione del patrimonio

Il Consiglio ha dato il via libera all'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari inserito nel D.U.P. 2026-2028. L'integrazione di nuove particelle consentirà di definire pratiche di condono e procedere alla cessione di piccole porzioni di terreni comunali che non rivestono interesse collettivo, razionalizzando il patrimonio dell'ente.

In ottica di sviluppo, è stato approvato il programma di affidamento di incarichi di collaborazione 2026-2028. Questo strumento permetterà all'ente di avvalersi di professionalità esterne per la promozione turistica e la partecipazione a bandi di finanziamento, includendo la figura di un Direttore Artistico dedicato al Castello, per valorizzare il polo culturale cittadino.

Regolamenti e affari legali

Approvata la modifica al regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: la gestione del tributo passa formalmente dall'Ufficio Ragioneria all'Ufficio Tecnico, per una migliore efficienza operativa.

Nell'ambito del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, l'assise ha provveduto alla regolarizzazione delle spettanze professionali per i legali Domenico Ruggiero, Simona Annunziata Rita Zumbo, Francesca Pirrotta, Roberta Panuccio, Giuseppina Nuri, Maria Annunziata Gioffrè, Luigi Luppino, Maria Luisa Franchina e Domenico D'Agostino. Approvati inoltre i debiti relativi ai signori Fortunato Rosaci e Alvaro Antonio, e alla società Kernel s.r.l..

Accordi sovracomunali

Infine, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante Qualificata da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, garantendo così all'ente il supporto necessario per l'espletamento delle procedure di gara più complesse secondo le normative vigenti.