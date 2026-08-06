Un’intesa finalizzata a innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali, attraverso il coinvolgimento dei gestori, valorizzando i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità.

È lo spirito del Patto di collaborazione stretto tra la Prefettura di Reggio Calabria e Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, i cui contenuti sono stati illustrati ai gestori dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti balneari cittadini, nel corso di un incontro che ha avuto luogo nella tarda mattinata di mercoledì, alla presenza del sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e del vicesindaco con delega al Commercio Salvatore Pellegrino.

L’iniziativa prende le mosse da un incontro di sensibilizzazione sul tema, convocato nei giorni precedenti dal prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro con i Comuni di Siderno, Locri e Roccella Ionica, al quale ha fatto seguito l’interlocuzione con il dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno Francesco Muraca, con cui l’Amministrazione comunale ha convenuto sull’opportunità di esporne i contenuti agli imprenditori del settore.

Il patto, sottoposto alla libera adesione dei singoli esercenti, oltre che delle associazioni di categoria, prevede, a fronte dell’osservanza di misure preventive e impegni per gli operatori economici, tra cui l’installazione di sistemi di videosorveglianza, la segnalazione di rischi o situazioni di illegalità o pericolo alle Forze di Polizia e il rispetto della vigente normativa e delle ordinanze sindacali, una serie di meccanismi premiali per i gestori dei locali.

Gli esercenti, dopo aver ascoltato con grande interesse l’esposizione dei contenuti del Patto, incentrato su numerosi aspetti del loro lavoro quotidiano, si sono ripromessi di valutarne l’adesione, al fine di innescare una rete virtuosa di locali aperti al pubblico in una città a vocazione turistica e commerciale come Siderno.