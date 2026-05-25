I DATI: Affluenza, voti per i sindaci e per le liste, preferenze dei singoli candidati da Reggio Calabria a tutti i 21 comuni della Città Metropolitana chiamati alle urne – AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

In Calabria sono 79 su 404 i Comuni chiamati a rinnovare il proprio Consiglio comunale. Ventuno quelli coinvolti nel territorio reggino, inclusi i tre attualmente affidati a una gestione commissariale: Condofuri, Fiumara e Melicuccà.

Occhi puntati sul capoluogo Reggio Calabria (172.479 abitanti) e sul Comune di Palmi (17.868), che superando le 15mila unità hanno votato con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno, qualora uno dei candidati non dovesse raggiungere il 50% + 1 dei voti espressi.