I DATI: Affluenza, voti per i sindaci e per le liste, preferenze dei singoli candidati da Reggio Calabria a tutti i 21 comuni della Città Metropolitana chiamati alle urne – AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
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In Calabria sono 79 su 404 i Comuni chiamati a rinnovare il proprio Consiglio comunale. Ventuno quelli coinvolti nel territorio reggino, inclusi i tre attualmente affidati a una gestione commissariale: Condofuri, Fiumara e Melicuccà.
Occhi puntati sul capoluogo Reggio Calabria (172.479 abitanti) e sul Comune di Palmi (17.868), che superando le 15mila unità hanno votato con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno, qualora uno dei candidati non dovesse raggiungere il 50% + 1 dei voti espressi.
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Primo exit poll Rai: Cannizzaro avanti tra il 64% e il 68%
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Primo exit poll Rai: Cannizzaro avanti tra il 64% e il 68%
Primi exit poll sulle elezioni amministrative a Reggio Calabria. Secondo la rilevazione del consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione all’84% alle ore 15, il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe nettamente in vantaggio con una forbice compresa tra il 64% e il 68%.
Più staccato Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21% e il 25%, mentre Eduardo Lamberti Castronuovo si attesterebbe tra il 5% e il 7%.
Se i dati dovessero essere confermati dallo scrutinio, Cannizzaro conquisterebbe Palazzo San Giorgio già al primo turno evitando il ballottaggio.
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Alle ore 15.00 verrà decretato l'extra omnes con la chiusura delle urne: potrà votare solo chi si troverà già in coda al seggio