Viabilità, rifiuti, decoro urbano e opere pubbliche tra i temi affrontati nell’assemblea convocata per favorire il confronto con i cittadini e raccogliere le istanze del territorio

Prosegue il percorso di ascolto del territorio promosso da Italia Viva - Casa Riformista Reggio Calabria. In questo contesto si è svolta il 9 ottobre, nei saloni parrocchiali di Spirito Santo, l'assemblea pubblica organizzata da Filippo Quartuccio, vicepresidente del Consiglio comunale per la minoranza, e Giovanni Muraca, presidente della Seconda Circoscrizione.

L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto sulle esigenze dei quartieri e sulle principali questioni che interessano la comunità circoscrizionale. Tra i temi affrontati figurano la viabilità, la gestione dei rifiuti, il decoro urbano e le opere pubbliche, con attenzione alle problematiche che incidono sulla quotidianità dei residenti e al contributo che cittadini e rappresentanti del territorio possono offrire nell'individuazione di possibili soluzioni.

«Un momento importante di confronto, dialogo e partecipazione con la cittadinanza, per dare voce alle problematiche del territorio e raccogliere proposte e possibili soluzioni per i nostri quartieri», ha sottolineato Filippo Quartuccio, richiamando anche il ruolo dei consiglieri circoscrizionali nel mantenere un rapporto diretto con i cittadini e nel portare le istanze locali all'attenzione dell'amministrazione comunale.

«Prosegue il percorso di ascolto diretto dei cittadini per approfondire le problematiche della Seconda Circoscrizione e raccogliere le istanze del territorio. Un'attività che portiamo avanti sia sul piano politico sia su quello istituzionale, con l'obiettivo di dare seguito alle esigenze emerse e sviluppare il nostro percorso nel corso del mandato», ha evidenziato Giovanni Muraca.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno a mantenere aperto il dialogo con la comunità e a dare attenzione alle questioni che interessano i quartieri della Seconda Circoscrizione.