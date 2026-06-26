Prosegue il percorso di rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Melito di Porto Salvo. Tra stabilizzazioni, progressioni di carriera e nuove assunzioni programmate, l'amministrazione guidata dal sindaco Nastasi traccia un bilancio delle attività svolte nel primo anno di mandato sul fronte del personale.

A fare il punto è il vicesindaco con delega al Personale, Daniela Demetrio, che evidenzia il completamento di una serie di procedure attese da tempo e finalizzate a garantire maggiore stabilità ai lavoratori e un'organizzazione più efficiente degli uffici comunali.

Sono infatti in fase di conclusione le procedure per la stabilizzazione di quattro lavoratori Tis (Tirocini di inclusione sociale), mentre sono già state completate quelle relative alle progressioni di carriera previste dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Parallelamente, il Comune ha provveduto alla liquidazione degli istituti contrattuali fissi previsti dal Contratto collettivo decentrato integrativo 2025, riconoscendo ai dipendenti le somme spettanti.

«Si conclude un percorso lungo e complesso che restituisce serenità e prospettive più solide ai lavoratori e alle loro famiglie – afferma il vicesindaco Daniela Demetrio –. La stabilizzazione dei Tis e le progressioni, che non avvenivano da tempo immemore, rappresentano il riconoscimento dell'impegno, delle competenze e della professionalità di chi quotidianamente contribuisce al funzionamento dell'Ente».

Demetrio rivolge inoltre un ringraziamento agli uffici comunali, ai componenti delle commissioni e a tutto il personale coinvolto nelle procedure, sottolineando come il raggiungimento di questi obiettivi sia frutto di un lavoro condiviso.

Per l'amministrazione comunale la valorizzazione del capitale umano rappresenta un elemento strategico per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. «Un personale motivato, valorizzato e stabilizzato – sottolinea ancora il vicesindaco – costituisce una condizione essenziale per costruire una pubblica amministrazione moderna, efficace e vicina ai bisogni della comunità».

Il lavoro del settore Personale proseguirà ora con l'avvio delle procedure relative alle Progressioni economiche orizzontali per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, oltre al completamento delle annualità pregresse.

Nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) sono inoltre previste ulteriori assunzioni finalizzate al potenziamento degli uffici comunali e al miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza.

Con queste iniziative, conclude l'amministrazione, il Comune di Melito di Porto Salvo punta a consolidare la propria struttura organizzativa, valorizzare il personale e rafforzare la capacità dell'ente di rispondere alle esigenze della comunità.