Si è conclusa con grande successo la missione europea in Kazakistan guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, in qualità di Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale (DCAS). È la seconda missione che l’On. Princi guida nel Paese.

“Il Kazakistan – afferma l’europarlamentare calabrese – non rappresenta soltanto un ponte geografico tra Europa e Asia, ma un interlocutore strategico in una regione cruciale per gli equilibri economici e geopolitici internazionali. Nella mia seconda missione, ho approfondito le prospettive di collaborazione con le istituzioni del Kazakistan, per rafforzare i rapporti tra UE e Asia Centrale e favorire nuove opportunità di scambio e sviluppo”.

Nel corso della missione, l’On. Princi ha incontrato le massime autorità del Paese, tra cui il Ministro della Scienza e dell’Istruzione superiore, Sayasat Nurbek, la Vicepresidente del Kurultai (Parlamento kazako), Dinara Zakieva, il Commissario per i diritti umani, Artur Lastayev, i rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni della società civile, la dirigenza della Regione di Mangystau e i vertici dell’Università di Nazarbayev.

“In ogni confronto – sottolinea l’On. Princi – ho portato anche la mia Calabria, facendone conoscere le potenzialità e ponendo le basi per nuove prospettive di collaborazione economica, commerciale e culturale. I Paesi dell’Asia Centrale dispongono di importanti risorse naturali e materie prime e guardano con crescente interesse agli investimenti internazionali. Si tratta di mercati dalle importanti potenzialità, nei quali anche le imprese calabresi possono trovare nuove occasioni di interlocuzione e sviluppo”.

L’On. Princi ha visitato anche l'Università di Nazarbayev, prestigiosa istituzione di ricerca con sede ad Astana. “Da già donna di scuola - spiega -, incontrare i giovani è per me sempre un’emozione particolare. Promuovere il dialogo tra culture diverse e favorire una conoscenza reciproca è fondamentale per avvicinare i nostri popoli e costruire relazioni durature”.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con Sayasat Nurbek, Ministro della Scienza e dell’Istruzione superiore del Kazakistan. “Ci siamo confrontati - afferma l’On. Princi - sulle prospettive di cooperazione nell’istruzione universitaria e nella ricerca scientifica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale. La sfida è preparare le nuove generazioni a governare il progresso tecnologico con consapevolezza, integrando competenze scientifiche e digitali, pensiero critico e formazione, affinché l’innovazione resti al servizio della persona. Proprio in questa prospettiva, lo scorso anno ho fortemente voluto promuovere la collaborazione tra l’Università Narxoz di Almaty e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, partnership nata dopo la mia prima missione in Kazakistan e oggi concreto ponte umano e culturale tra le nostre realtà”.

Momento centrale della missione è stata la 23ª commissione di cooperazione parlamentare tra UE e Kazakistan, ospitata nella nuova sede del Parlamento kazako, il Kurultai. “Abbiamo affrontato - sottolinea - temi centrali per il futuro del partenariato: cooperazione economica, intelligenza artificiale, cybersicurezza e Stato di diritto. Un confronto volto a rafforzare le priorità comuni e rendere la collaborazione sempre più concreta”.

La delegazione UE, guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, è stata la prima delegazione del Parlamento europeo a visitare Aktau, città affacciata sul Mar Caspio e snodo strategico per le relazioni tra Europa e Asia. “Il porto commerciale marittimo internazionale di Aktau - evidenzia l’europarlamentare calabrese - riveste un ruolo strategico nel Corridoio Trans-Caspico, rafforzando i collegamenti tra Europa e Asia. Abbiamo visitato anche il porto di Kuryk, circa 50 chilometri a sud di Aktau, snodo di connessione tra economie, territori e prospettive di sviluppo”, conclude l’On. Giusi Princi.