Marra: «Il Partito Democratico centrale nella costruzione di un’alternativa di Governo»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Il Partito Democratico consolida il proprio sostegno alla candidatura di Frank Benedetto per le prossime elezioni suppletive. E lo fa anche con la presenza di uno dei profili migliori nel panorama nazionale: il capogruppo al Senato Francesco Boccia sarà a Catona per lanciare la volata finale di Frank Benedetto in vista delle elezioni del collegio uninominale del 27 e 28 settembre» - sono le parole di Enzo Marra, dirigente PD e già Presidente del Consiglio comunale, per annunciare l’evento elettorale che si terrà sabato mattina alle ore 11.00, al Lido dello Stretto di Catona.
«Quella di Benedetto - aggiunge Marra - è una scelta che unisce competenze, radicamento sul territorio e una visione chiara per il futuro del Paese, ma soprattutto della nostra comunità locale che potrà avere una rappresentanza credibile a Montecitorio in quest’ultimo scorcio di legislatura».
«In una fase storica complessa che richiede risposte concrete su lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica, la candidatura di Frank Benedetto può rappresentare la sintesi dell’impegno politico del Partito Democratico sui grandi temi, sui quali si gioca una partita importantissima, nel momento in cui i cittadini tra dieci giorni saranno chiamati a scegliere tra un modello di Governo basato su slogan e una proposta seria e credibile costruita da un’area progressista con idee chiare e soprattutto sostenibili».
«E Francesco Boccia incarna questo spirito pragmatico in grado di capire le difficoltà e i punti di criticità dell’intero sistema Paese, offrendo un contributo al dibattito pubblico di serietà, di soluzioni e soprattutto di spunti programmatici che servono agli italiani per avere le idee chiare e filtrate da ogni forma di becera propaganda».
«Per questo motivo - conclude Enzo Marra - siamo felici che il nostro Segretario regionale, il Senatore Nicola Irto, abbia fortemente voluto la presenza di Francesco Boccia a Catona a sostegno di Frank Benedetto, in una fase decisiva per la campagna elettorale, in cui siamo certi che la loro determinazione e autorevolezza faranno la differenza».