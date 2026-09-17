«Il Partito Democratico consolida il proprio sostegno alla candidatura di Frank Benedetto per le prossime elezioni suppletive. E lo fa anche con la presenza di uno dei profili migliori nel panorama nazionale: il capogruppo al Senato Francesco Boccia sarà a Catona per lanciare la volata finale di Frank Benedetto in vista delle elezioni del collegio uninominale del 27 e 28 settembre» - sono le parole di Enzo Marra, dirigente PD e già Presidente del Consiglio comunale, per annunciare l’evento elettorale che si terrà sabato mattina alle ore 11.00, al Lido dello Stretto di Catona.

«Quella di Benedetto - aggiunge Marra - è una scelta che unisce competenze, radicamento sul territorio e una visione chiara per il futuro del Paese, ma soprattutto della nostra comunità locale che potrà avere una rappresentanza credibile a Montecitorio in quest’ultimo scorcio di legislatura».

«In una fase storica complessa che richiede risposte concrete su lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica, la candidatura di Frank Benedetto può rappresentare la sintesi dell’impegno politico del Partito Democratico sui grandi temi, sui quali si gioca una partita importantissima, nel momento in cui i cittadini tra dieci giorni saranno chiamati a scegliere tra un modello di Governo basato su slogan e una proposta seria e credibile costruita da un’area progressista con idee chiare e soprattutto sostenibili».

«E Francesco Boccia incarna questo spirito pragmatico in grado di capire le difficoltà e i punti di criticità dell’intero sistema Paese, offrendo un contributo al dibattito pubblico di serietà, di soluzioni e soprattutto di spunti programmatici che servono agli italiani per avere le idee chiare e filtrate da ogni forma di becera propaganda».

«Per questo motivo - conclude Enzo Marra - siamo felici che il nostro Segretario regionale, il Senatore Nicola Irto, abbia fortemente voluto la presenza di Francesco Boccia a Catona a sostegno di Frank Benedetto, in una fase decisiva per la campagna elettorale, in cui siamo certi che la loro determinazione e autorevolezza faranno la differenza».