Il segretario nazionale Tajani e i vertici azzurri blindano il nome scelto da Occhiuto e Cannizzaro per le suppletive della Camera: l'obiettivo è confermare il seggio

Questa mattina si è svolta una riunione in videoconferenza di Forza Italia alla quale hanno preso parte il segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, i vicesegretari del partito, i capigruppo parlamentari, il coordinatore regionale della Calabria e il candidato per le elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria del 27 e 28 settembre, Fabio Roscioli.

«Al centro dell’incontro - informa una nota del partito - la definizione delle prossime iniziative e delle attività di Forza Italia in vista delle prossime settimane di campagna elettorale. Forza Italia è più che mai unita e compatta, determinata a confermare il seggio della Camera dei deputati lasciato poche settimane fa dal neosindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro».



«La scelta, condivisa da tutta la classe dirigente del partito, di Fabio Roscioli come candidato di Forza Italia e dell’intero centrodestra è nata direttamente dal territorio, per volontà del governatore Roberto Occhiuto e del sindaco Francesco Cannizzaro, ed è stata accolta con favore dal segretario nazionale Antonio Tajani e da tutta la classe dirigente del partito. La decisione - prosegue - è ricaduta su Fabio Roscioli, un professionista di livello e un dirigente nazionale di partito, perché mancano pochi mesi alla fine della legislatura e c’è la volontà di avere un parlamentare immediatamente operativo che conosca pienamente il Parlamento e i palazzi romani, in modo da portare avanti, anche in poco tempo, gli interessi della provincia di Reggio Calabria. Allo stesso tempo, con questa decisione, Reggio Calabria sarà sempre più centrale e nuovo laboratorio politico per il centrodestra».

«Nelle prossime settimane - prosegue - il segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sarà a Reggio Calabria per partecipare a iniziative elettorali a sostegno della candidatura di Fabio Roscioli, a conferma dell’atte

nzione e dell’impegno diretto di Forza Italia in questa importante sfida. Forza Italia, che in Calabria alle ultime elezioni regionali e alle elezioni per il sindaco di Reggio Calabria ha raggiunto risultati record, superando il 30%, è pronta ad affrontare questa nuova sfida elettorale con grande entusiasmo, forte dei numeri e, soprattutto, della forza delle cose realizzate sul territorio».

«Affrontiamo questa campagna elettorale insieme a tutto il centrodestra, che da anni governa la Regione Calabria e che, da qualche mese, è tornato alla guida della città di Reggio Calabria. Siamo pronti a una nuova sfida - conclude - con la consapevolezza della nostra forza e con l’obiettivo di confermare il seggio e portare ancora una volta Forza Italia e il centrodestra alla vittoria. Avanti, insieme, più forti che mai».