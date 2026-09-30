«L’elezione alla Camera dei Deputati di Fabio Roscioli segna una vittoria netta e inequivocabile per l'intero centrodestra, certificando ancora una volta la tenuta, la maturità politica e la straordinaria forza di coesione della nostra coalizione». È quanto dichiara la Coordinatrice della Città Metropolitana di Reggio Calabria di Fratelli d'Italia. «Fratelli d’Italia ha garantito un contributo determinante, mettendo in campo, per il seggio che è stato del Sindaco Cannizzaro, una mobilitazione capillare di dirigenti, amministratori e militanti. Un impegno portato avanti con dedizione in tutti i Comuni del collegio e culminato con la presenza del responsabile nazionale dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, dei nostri parlamentari, dei rappresentanti del Governo e dei consiglieri regionali, che ringrazio uno per uno».

A fianco del successo complessivo di Fabio Roscioli, arrivato al 51,02%, l'esito delle urne traccia un quadro politico chiarissimo e inequivocabile:

Nonostante la candidatura di Domenico Giannetta per Futuro Nazionale che, si è attestata al 10,94%, confermando che i tentativi di frammentazione e trasformismo non hanno fatto breccia nel nostro elettorato, il candidato del "campo larghissimo" di centrosinistra, Frank Benedetto, si è fermato al 36,59%, dimostrando l'incapacità dell'opposizione, pur riconoscendo la qualità personali del candidato, di rappresentare un'alternativa credibile al buongoverno della coalizione.

Infine, la lista di Democrazia Sovrana e Popolare guidata da Francesco Toscano ha chiuso con l'1,44%.

«Un’analisi attenta dei flussi dimostra come sia stata proprio la città di Reggio Calabria a determinare la vittoria e a fare da vero scudo avanzato della coalizione. A Reggio Calabria la risposta dei cittadini è stata straordinaria e ha ampiamente compensato quelle flessioni registrate in altre aree del collegio. Il dato della nostra città conferma che la proposta del centrodestra unito è l'unica risposta concreta che il territorio chiede».

«Un risultato di questa portata a Reggio Calabria – prosegue la Coordinatrice metropolitana – è il frutto del lavoro quotidiano della nostra classe dirigente. Un ringraziamento sentito e doveroso va ai nostri quattro consiglieri comunali, all’assessore al coordinamento, ma soprattutto a tutti i militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia: con abnegazione e determinazione hanno presidiato ogni quartiere, difendendo la bontà della nostra proposta politica e dimostrandosi il perno fondamentale di questo successo».

«Gli elettori hanno premiato la stabilità e la serietà, confermando la massima fiducia nel Governo guidato da Giorgia Meloni e nell'ottimo operato del centrodestra alla guida della Regione Calabria. Questa vittoria blinda ed esalta quella filiera istituzionale virtuosa che unisce direttamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e il Governo nazionale. È proprio questa continuità che sta permettendo al nostro territorio di recuperare ritardi storici, attirare investimenti e sbloccare opere strategiche su infrastrutture, trasporti e sviluppo economico. Fratelli d’Italia continua e continuerà ad essere la garanzia politica e l’anima propulsiva di questo percorso di riscatto per la Calabria e per Reggio».