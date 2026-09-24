«Le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre rappresentano un appuntamento importante per Reggio Calabria e per l’intera Città Metropolitana. In questa fase è più che mai fondamentale aggiungere un elemento strategico alla già consolidata rappresentanza parlamentare calabrese, capace di mantenere costante il dialogo tra il territorio, le istituzioni regionali e il Governo nazionale».

È quanto dichiarano Demetrio Marino, assessore del Comune di Reggio Calabria, e i consiglieri comunali Giuseppe Bilardi, capogruppo, Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

«Il centrodestra - proseguono - si presenta unito attorno alla candidatura di Fabio Roscioli, con il pieno sostegno della classe dirigente di Fratelli d’Italia a livello nazionale, regionale e locale. La presenza e l’attenzione dei nostri più alti rappresentanti, a partire da Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, testimoniano quanto questo appuntamento sia considerato importante per il territorio e per il rafforzamento del rapporto tra Reggio Calabria e il Governo centrale. Il sostegno della dirigenza nazionale - sottolineano Marino e i consiglieri - rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la nostra Città Metropolitana.

Il dato politico più significativo - proseguono - è la necessità di continuare a costruire una rappresentanza parlamentare in grado di portare a Roma le priorità reali del territorio. Reggio Calabria e la sua Città Metropolitana hanno bisogno di una interlocuzione costante sui grandi dossier infrastrutturali, sulle risorse destinate agli enti locali, sulla rigenerazione urbana, sulla mobilità, sulla sanità, sul rafforzamento dei servizi e sulle opportunità derivanti dagli investimenti pubblici e privati».

«La nostra area metropolitana - aggiungono - non può essere considerata soltanto per la sua posizione geografica, ma deve essere pienamente inserita nelle strategie di sviluppo del Mezzogiorno. Occorre lavorare per rafforzare i collegamenti interni ed esterni, valorizzare il sistema portuale e aeroportuale, sostenere il turismo, promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico, riqualificare quartieri e centri urbani e creare condizioni sempre più favorevoli per imprese, professionisti e giovani».

Particolare attenzione deve essere riservata anche alla capacità amministrativa degli enti locali.

«I Comuni, soprattutto quelli che operano nei territori più fragili, devono poter contare su strumenti, risorse e interlocutori istituzionali capaci di accompagnare la realizzazione dei progetti. Il rapporto tra Comuni, Città Metropolitana, Regione e Governo - affermano - può rappresentare un elemento decisivo per trasformare la programmazione e le risorse disponibili in opere, servizi e opportunità concrete per i cittadini».

L’assessore e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia evidenziano inoltre la dimensione territoriale della consultazione.

«Il collegio uninominale 05 comprende 71 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. È quindi necessario superare una visione circoscritta al solo capoluogo e costruire una prospettiva capace di tenere insieme il versante tirrenico e quello ionico, la costa e le aree interne, la città e i piccoli Comuni. Le esigenze possono essere differenti, ma la sfida è comune: rafforzare la capacità del territorio di essere ascoltato, rappresentato e sostenuto nelle sedi istituzionali nazionali».

«In questo percorso - concludono Marino, Bilardi, Mangano, De Blasio e Calafiore - la candidatura di Fabio Roscioli si inserisce in un quadro di unità del centrodestra e in una prospettiva di collaborazione istituzionale, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulle esigenze della nostra area metropolitana. Al di là della competizione elettorale, ciò che riteniamo prioritario è riportare con forza nell’agenda nazionale le esigenze di Reggio Calabria e della sua area metropolitana: infrastrutture, edilizia scolastica, sicurezza degli edifici, servizi, sanità, turismo, ambiente, rigenerazione urbana e nuove opportunità per le giovani generazioni. Il sostegno e la presenza dei rappresentanti nazionali del partito, insieme al lavoro della classe dirigente locale, rappresentano un elemento importante per consolidare questo collegamento e dare maggiore forza alle istanze del territorio».