Il componente della segreteria regionale di Forza Italia: «Il denaro dei calabresi non è una mancia natalizia e il Consiglio regionale non può diventare un bancomat a geometria variabile»

«C'è una notizia che i sindaci calabresi farebbero bene a conoscere: l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha aperto la cassa. Il 23 ottobre il Comune di Reggio Calabria protocolla l'istanza (prot. n. 24047), lo stesso giorno arriva il visto di copertura finanziaria, il 26 ottobre l'Ufficio di presidenza approva la deliberazione n. 130: patrocinio e 200.000 euro per il programma natalizio dall'8 dicembre all'8 gennaio. Tre giorni. Nessun avviso pubblico, nessuna comparazione, nessun criterio predeterminato sull'importo». Così in una nota Antonello Talerico, consigliere comunale di Catanzaro e componente della segreteria regionale di Forza Italia.

«I numeri - prosegue Talerico - li pubblica lo stesso Consiglio in amministrazione trasparente. Dal 2016 al 2025 nessun beneficiario ha mai ricevuto più di 10.000 euro e ai Comuni, con una sola eccezione, non si è mai andati oltre i 3.000. Il contributo a Reggio vale da solo venti volte il massimo dei dieci anni precedenti e quasi la metà di quanto il Consiglio abbia mai erogato in un anno intero a tutta la Calabria».

«Il 29 maggio - spiega Talerico - l'Ufficio di presidenza approva un nuovo Disciplinare (delibera n. 46/2026): mantiene il limite di 3.000 euro per i contributi concessi dal presidente ma non ne fissa alcuno per quelli dell'Ufficio di presidenza, rimessi alla "valenza" dell'iniziativa. Dei diciannove contributi pari o superiori a 10.000 euro concessi negli ultimi dieci anni, quindici sono del 2026: Comune di Caulonia 50.000 euro, Casignana 40.000, associazione MarinAmo di Marina di Gioiosa Ionica 35.000, Calanna 22.000, Fondazione Madonna dello Scoglio di Santa Domenica di Placanica 20.000, Comitato regionale ASC per le finali disputate a Caulonia 20.000, Roccella Jonica 17.000, una parrocchia di Siderno 15.000, Placanica 14.000, Bivongi e Stilo 12.000 ciascuno, Samo 10.000. Fino ai 200.000 di Reggio. Tutti in provincia di Reggio Calabria. Dei circa 543.000 euro deliberati dall'Ufficio di presidenza nel 2026 oltre il 90 per cento è rimasto sulle sponde dello Stretto: in sei mesi più di quanto il Consiglio avesse mai distribuito in un anno all'intera regione. Alla provincia di Cosenza sono toccati tre contributi da 5.000 euro e uno da 7.000. Alle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per quanto risulta dagli atti pubblicati, neppure un euro».

«Rivolgiamo allora un invito - conclude Talerico - a tutti i sindaci della Calabria, a cominciare da quello di Catanzaro: presentino le loro istanze per il Natale e per le feste patronali, chiedano quanto ha chiesto Reggio e pretendano la stessa velocità. Se la risposta sarà diversa avremo la prova che le regole cambiano a seconda della provincia di provenienza. Nel frattempo chiederemo gli atti: istanze, preventivi, rendiconti e verbali delle sedute. Il denaro dei calabresi non è una mancia natalizia e il Consiglio regionale non può diventare un bancomat a geometria variabile».