Il primo cittadino scrive a Versace e Mezzatesta: «Le società sportive sono pronte a farsi carico della gestione della struttura»

Accelerare l’apertura del nuovo Palazzetto dello Sport di Taurianova attraverso un Tavolo tecnico e politico con la Città Metropolitana. È la richiesta avanzata dal sindaco di Taurianova Roy Biasi in una lettera indirizzata al sindaco facente funzioni della Metro City Carmelo Versace e al dirigente del settore Edilizia Giuseppe Mezzatesta.

Nella missiva, Biasi chiarisce anche la disponibilità dell’Amministrazione comunale «a fare fronte ad eventuali integrazioni dei lavori che si dovessero rendere necessari», sottolineando il clima di collaborazione istituzionale costruito nel tempo con la Città Metropolitana.

La richiesta nasce dopo una serie di confronti avviati dal primo cittadino sia con la società sportiva School Volley sia con i tecnici della Metro City, finalizzati a verificare la possibilità di una gestione affidata direttamente al territorio taurianovese.

«La realtà sportiva taurianovese è animata da squadre che partecipano ai campionati con esiti brillanti, specie per la preparazione offerta alle categorie giovanili – scrive Biasi – e c’è una crescente attesa per l’apertura dell’impianto sperabilmente per l’inizio della prossima stagione agonistica».

Nel documento il sindaco collega inoltre l’apertura del Palasport a una più ampia visione urbanistica della città, ricordando il progetto di collegamento tra il centro cittadino e la frazione di San Martino attraverso l’area sportiva.

«Immaginando che la collocazione dell’impianto sportivo servisse anche per unire il centro e San Martino, raddoppiando gli effetti benefici che saranno prodotti dal contiguo stadio», evidenzia il primo cittadino.

Tra i temi posti sul tavolo anche la futura gestione dell’impianto e il coinvolgimento diretto delle società sportive locali. «Mi permetto di anticiparvi l’intenzione di promuovere un’opzione che preveda il coinvolgimento delle società sportive cittadine – conclude Biasi – conoscendo la loro serietà e avendo riscontrato la loro disponibilità di massima ad assumersi l’onere della gestione».