Nuovi fondi dal Ministero dell’Ambiente per rendere autosufficienti due edifici comunali. Previsti pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e impianti solari termici. Biasi: «Risparmio per le casse comunali e passo avanti verso la transizione energetica».

Il Comune di Taurianova ottiene nuovi finanziamenti dal Governo per interventi di efficientamento energetico che interesseranno due strutture pubbliche strategiche della città: il Palazzo Municipale e il Polo Sociale di via F. Sofia Alessio, nell’ex sede del giudice di pace.

Grazie alla partecipazione all’avviso pubblico promosso lo scorso anno dal Ministero dell’Ambiente, l’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi ha ottenuto un finanziamento complessivo di 501.456 euro. Le risorse consentiranno di realizzare lavori significativi sui due edifici comunali con l’obiettivo di ridurre i costi energetici, favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e contribuire al percorso di transizione energetica avviato dall’ente.

L’intervento rientra in un più ampio programma di ammodernamento della città che negli ultimi anni ha visto il Comune impegnato sia sul fronte della transizione digitale sia su quello energetico, anche attraverso l’istituzione di una delega assessorile specifica alla Smart City affidata all’assessore Simona Monteleone. Un percorso che punta a rendere Taurianova un modello di sostenibilità e innovazione nella Piana di Gioia Tauro.

«Tenevamo molto ad essere premiati da Roma anche con la distribuzione dei fondi del Poc Energia – afferma il sindaco Roy Biasi – non solo per poter ottenere un notevole risparmio che avvantaggerà le casse comunali e quindi la cittadinanza, ma anche per collocare ulteriormente l’amministrazione locale al centro di quelle politiche europee in materia energetica che, dopo la pandemia e con le tensioni internazionali, sono diventate quanto mai vitali».

«Taurianova – prosegue Biasi – vuole essere protagonista nella promozione dell’utilizzo delle fonti alternative e verdi. Continueremo a lavorare affinché la città sia sempre più presente nei progetti dei principali livelli istituzionali, dalla Regione al Governo, investendo anche sull’efficientamento di altre strutture comunali».

Nel dettaglio, i fondi assegnati ammontano a 235.145 euro per gli interventi sul Palazzo Municipale e a 266.311 euro per quelli sul Polo Sociale. Nel primo caso sarà realizzato un impianto fotovoltaico e saranno sostituiti gli infissi dell’edificio; interventi analoghi interesseranno anche il Polo Sociale, dove è prevista inoltre la realizzazione di una rete di riscaldamento con impianti solari termici e servizi connessi.

La Giunta comunale ha già provveduto a inserire le risorse nel bilancio dell’ente e ha nominato responsabile unico del procedimento l’architetto Antonino Bernava, dirigente dell’Area Tecnica. L’iter amministrativo risulta già in una fase avanzata: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo dovrà essere completata l’aggiudicazione definitiva dell’acquisto e dell’eventuale contratto tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).