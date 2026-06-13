«In merito ai gravissimi atti intimidatori verificatisi lo scorso anno nei confronti dei lavoratori Gabriele Labate e Antonio Hanaman, tra cui l’incendio dei veicoli di proprietà dei due colleghi, la Fim Cisl e la Uilm Uil Calabria ringraziano per l’attività investigativa condotta dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, che ha portato all’adozione di una misura restrittiva nei confronti di un rappresentante della Fismic Confsal.

Nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e in attesa che la vicenda sia definita in tutti i gradi di giudizio – dichiarano in una nota

Rsu Hitachi Rail Sts e le segreterie Regionali Fim Cisl e Uilm Uil Calabria – si esprime apprezzamento alle istituzioni per l’impegno dimostrato nella tutela del territorio e della comunità produttiva.

Sin dalle prime fasi della vicenda, le Segreterie Nazionali della Fim Cisl e la Uilm Uil hanno garantito pieno sostegno, assumendo una posizione ferma a difesa della legalità all’interno dello stabilimento.

Si ribadisce con fermezza che comportamenti e metodi finalizzati a intimidire, minacciare o creare un clima di paura non hanno alcuna attinenza con la tutela dei lavoratori, con la democrazia sindacale o con il rispetto delle persone, e non possono trovare spazio in alcun ambito produttivo. I fatti contestati rappresentano episodi di gravità assoluta, che vengono condannati senza esitazioni.

Per la Fim Cisl e la Uilm Uil, il sito Hitachi Rail sts di Reggio Calabria rappresenta un presidio di valore assoluto per il territorio: non solo un importante punto di riferimento industriale ed economico, ma anche un presidio di legalità. Fim Cisl e Uilm Uil si impegnano a fare tutto quanto necessario per preservarne l’integrità, su entrambi questi fronti.

Si esprime piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, alle loro famiglie e a tutta la comunità produttiva, segnata da eventi inaccettabili.

L’impegno della Fim e della Uilm Calabria prosegue nella difesa dei diritti, della sicurezza e della dignità di tutti i lavoratori, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole», concludono le

Rsu Hitachi Rail Sts e le segreterie Regionali Fim Cisl e Uilm Uil Calabria.