Un passaggio importante che apre una nuova fase, nella quale il confronto, l’ascolto e il lavoro sui temi del territorio saranno al centro dell’attività consiliare

Si è svolto mercoledì 30 settembre la seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione Reggio Nord che ha segnato un ulteriore e importante passaggio nel percorso di avvio della nuova realtà amministrativa.

Nel corso della seduta si è proceduto alla votazione dei presidenti delle quattro Commissioni consiliari permanenti, approvati all’unanimità, insieme ai relativi componenti delle Commissioni, con l’astensione dei consiglieri di opposizione, dando così una struttura operativa al lavoro del Consiglio.

Alla guida della Commissione A – Servizi sociali e Diritto allo studio è stata nominata Maria Grazia Clemenze; la Commissione B – Attività culturali, ricreative e sportive sarà presieduta da Martina Tripodo; presidente della Commissione C – Gestione del territorio e Lavori pubblici è Domenico Idone, mentre la Commissione D – Risorse finanziarie sarà guidata da Antonino Barbaro.

La seduta rappresenta un passaggio significativo per la Terza Circoscrizione, che dopo la fase iniziale di insediamento e organizzazione entra ora nella sua fase di piena operatività: con la costituzione delle Commissioni prende quindi ora concretamente forma la macchina amministrativa della Circoscrizione.

Un passaggio importante che apre una nuova fase, nella quale il confronto, l’ascolto e il lavoro sui temi del territorio saranno al centro dell’attività consiliare.