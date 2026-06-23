«Nessun passo indietro sulla tutela e sul potenziamento dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, struttura strategica per l’intera Area Grecanica e punto di riferimento per migliaia di cittadini. L’obiettivo resta quello di rafforzare i servizi esistenti e migliorare progressivamente l’offerta sanitaria, distinguendo chiaramente il percorso di sviluppo dell’ospedale dalle attività che verranno svolte presso la Casa di Comunità. L’Ospedale Tiberio Evoli rappresenta un presidio al quale sono particolarmente legata e che seguo con costante attenzione. In questi mesi ho avviato e continuo a mantenere interlocuzioni costanti con il Direttore Generale, muovendomi sempre sul piano istituzionale per individuare soluzioni adeguate alle criticità esistenti e sostenere concretamente il percorso di rilancio della struttura. Il mio impegno è quello di contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, a garantire risposte efficaci ai cittadini e a valorizzare il ruolo strategico del presidio ospedaliero per l’intero territorio».

Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti.

«Il trasferimento di alcuni servizi specialistici, infatti, non incide sul ruolo e sulle prospettive del presidio ospedaliero - continua Iiriti -. Tra le principali criticità permane la carenza di personale medico, problematica sulla quale l’Azienda sanitaria sta lavorando attraverso procedure di reclutamento già avviate, con l’auspicio di nuove assegnazioni anche per il “Tiberio Evoli”. Nel frattempo sono stati programmati importanti interventi infrastrutturali e organizzativi».

La consigliera regionale ricorda anche che «è stato disposto un finanziamento di circa 486 mila euro per l’adeguamento dei locali destinati alla nuova Unità Operativa di Oncologia, mentre è stato predisposto il progetto di fattibilità per la ristrutturazione del Pronto Soccorso, accompagnato da una richiesta integrativa di risorse alla Regione Calabria».

«Prevista inoltre l’attivazione di due nuove Unità Operative Semplici, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità assistenziale e una più efficiente organizzazione dei servizi - continua -.

Significativi passi avanti sono stati compiuti anche nel settore della diagnostica. Il potenziamento della Radiologia, grazie a nuove apparecchiature e all’inserimento di un medico radiologo, ha consentito l’ampliamento delle attività e l’attivazione di ulteriori sedute di Risonanza Magnetica, comprese prestazioni ad alta complessità clinica come la risonanza multiparametrica della prostata. Sono inoltre in corso i lavori per l’installazione di un mammografo di ultima generazione e sono previsti interventi per la collocazione di una nuova TAC ad alta tecnologia e a ridotta esposizione radiante».

La consigliera di Fratelli d’Italia non può che sottolineare tra «gli obiettivi futuri figurano il rafforzamento del servizio di Ginecologia e il consolidamento dei reparti di Medicina e Chirurgia, considerati centrali per lo sviluppo dell’offerta sanitaria territoriale».

«Pur nella consapevolezza delle difficoltà ancora esistenti, il percorso di rilancio del “Tiberio Evoli” prosegue con la prospettiva di una crescita graduale della struttura, valorizzando il lavoro quotidiano di medici, infermieri e personale sanitario e amministrativo. La sfida - conclude la Iiriti - richiede la collaborazione di istituzioni, operatori e comunità locali per garantire un sistema sanitario sempre più efficiente e vicino alle esigenze del territorio».