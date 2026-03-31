Da Tirocinanti di inclusione sociale, quindi lavoratori che per diversi anni hanno prestato servizio nel Municipio precari nei diritti e nei tempi, a dipendenti assunti dall'Ente in pianta stabile con un contratto per 18 ore settimanali: ha riservato un esito felice la selezione avviata dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, che consente ora l'assunzione definitiva di 11 addetti che erano inseriti nei progetti regionali per i disoccupati di lungo corso.

Il Comune, avendo beneficiato fino al 2029 del rimborso previsto dalla Regione in caso di stabilizzazione degli addetti con meno di 60 anni - e dopo aver modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), ha potuto quindi trovare spazio per loro nella propria pianta organica e – grazie ad un preciso indirizzo politico sollecitato dalla Giunta Comunale – ha saputo interrompere definitivamente il prolungato stato di disagio vissuto da questi Tirocinanti.

Dopo la necessaria indicazione fornita dal Centro per l'Impiego di Gioia Tauro rispetto alle 11 figure lavorative ricercate, e per la premialità da riconoscere a chi ha già prestato servizio per l'Ente, la Commissione Comunale presieduta dalla responsabile dell'Area Amministrativa, Eleonora Zappone, ha concluso oggi la selezione formale “tendente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale”.

Del nuovo contratto a tempo indeterminato beneficeranno 8 lavoratori inquadrati come “Addetto agli Affari Generali” e 3 come “Addetto alla Manutenzione del verde”.

« Si arriva a poter stipulare questi altri contratti a tempo indeterminato – dichiara l'assessore al Personale, Simona Monteleone – al termine di un lavoro politico e amministrativo paziente, responsabile e doverosamente graduale, nel quale tanto gli uffici che intendono ringraziare quanto la Giunta hanno fatto in modo di assicurare la tenuta dei conti pubblici, il soddisfacimento del reale requisito dell'Ente e la risposta pronta ad una protesta sociale che negli anni si è fatta incalzante in tutta la regione. Così come è stato per la stabilizzazione degli Lsu e per i concorsi che abbiamo fatto in questi anni difficili, tra emergenza Covid e uscita dal dissesto finanziario, siamo certi di aver agito anche per i Tis con una strategia trasparente e incisiva con l'obiettivo di potenziare gli uffici e consentire al Municipio di aiutare Taurianova a vincere le sfide del futuro, per una città che trova risposte più immediate ed efficienti alla domanda di servizi comunali».

In effetti gli 11 innesti di risorse umane resi possibili attingendo dallo storico bacino dei Tis, arrivano in una fase che continua ad essere travagliata anche per via dell'impossibilità per gli enti locali di assicurare un continuo turn over dei dipendenti andati in quiescenza.