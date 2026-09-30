La consigliera regionale sottolinea come l'intervento rappresenti un tassello concreto per il rilancio del presidio e per l'avvicinamento delle cure ai cittadini

L'ospedale "Tiberio Evoli" compie un importante passo in avanti nel potenziamento dei propri servizi sanitari con la consegna di un nuovo mammografo di ultima generazione. L'arrivo della nuova apparecchiatura rappresenta una risorsa strategica per garantire il diritto alla salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce, offrendo alle donne del territorio un'opportunità fondamentale per prendersi cura della propria salute in modo tempestivo.

Il "Tiberio Evoli" si conferma un punto di riferimento essenziale per l'intera area Grecanica, a servizio di una comunità che necessita di prestazioni sanitarie qualificate e facilmente accessibili. Come evidenziato dalla consigliera regionale Daniela Iiriti (Fratelli d'Italia), il rafforzamento della diagnostica consente di avvicinare la medicina di prevenzione alle persone, riducendo sensibilmente la necessità di spostamenti e viaggi verso altre strutture sanitarie. L'installazione dell'apparecchiatura è stata resa possibile anche grazie a lavori dedicati alla ristrutturazione dei locali ospitanti.

La disponibilità del nuovo mammografo viene definita non come un traguardo isolato, ma come l'inizio di un percorso strutturale più ampio. Il rilancio complessivo del "Tiberio Evoli" dovrà passare attraverso la valorizzazione del personale sanitario, il continuo adeguamento delle apparecchiature e l'ammodernamento della struttura, affinché l'ospedale torni a essere un presidio moderno, centrale ed efficiente per la tutela della salute pubblica.