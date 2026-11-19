La senatrice reggina della Lega: «L'Ateneo è un presidio di cultura, legalità, occupazione e tenuta demografica per Reggio Calabria»

«L'inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell'Università Mediterranea rappresenta sempre un momento di grande prospettiva e speranza per la nostra città. Quest'anno, in particolare, desidero esprimere la mia più profonda soddisfazione per i numeri illustrati oggi dal Magnifico Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, che certificano un'importante e incoraggiante crescita degli iscritti e della popolazione studentesca». Lo dichiara, in una nota, la senatrice della Lega Tilde Minasi.

«Vedere il nostro Ateneo sempre più solido e attrattivo è un segnale di vitale importanza», prosegue la senatrice reggina. «La Mediterranea non è soltanto un polo di eccellenza per l'alta formazione, ma un vero e proprio presidio di cultura e di legalità sul nostro territorio. E, aspetto fondamentale che mi preme sottolineare con forza, rappresenta un imprescindibile presidio di occupazione e di tenuta demografica per la nostra città».

«Quando l'Università cresce – aggiunge l'esponente del Carroccio – a beneficiarne è l'intera comunità. Se i nostri ragazzi scelgono di restare a formarsi qui, e se nuovi studenti arrivano da fuori attratti dall'offerta didattica, si innesca un circolo virtuoso di inestimabile valore. Questi giovani vivono la città, arricchiscono il nostro tessuto sociale e, una volta conseguita la laurea, hanno molte più probabilità di inserirsi nel nostro tessuto economico e lavorativo. In una fase storica in cui il Sud combatte contro il rischio dello spopolamento, trattenere i nostri talenti e attrarre nuove energie giovanili significa garantire a Reggio Calabria un futuro, arginare l'inverno demografico e porre le basi per un reale sviluppo locale».

«L'Università è dunque il motore del nostro domani. Per questo motivo – conclude l'esponente della Lega – voglio rivolgere il mio più caloroso e sincero augurio per il nuovo Anno Accademico a tutta la governance, al Magnifico Rettore, agli insegnanti, al personale tecnico-amministrativo e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti che quotidianamente animano le aule: che sia per tutti voi un anno ricco di stimoli, di crescita personale e di traguardi raggiunti».