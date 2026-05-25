Nel pomeriggio il conteggio delle schede in tutti i comuni al voto. A Reggio attenzione puntata anche sul voto disgiunto che vale solo per i candidati sindaci. Dalle 14.45 diretta speciale elezioni su LaC Tv e su tutti i canali web e social del network

Urne ancora aperte nei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative. Si voterà fino alle ore 15 di oggi, poi scatteranno immediatamente le operazioni di chiusura dei seggi e prenderà il via lo spoglio delle schede che decreterà i nuovi sindaci e la composizione dei consigli comunali.

Nei centri al voto, terminate le operazioni preliminari dei presidenti di seggio, si procederà con l'accertamento del numero di votanti, poi allo scrutinio delle schede relative all’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Lo spoglio avverrà direttamente all’interno delle sezioni e proseguirà fino alla conclusione del conteggio.

Particolare attenzione è concentrata sul capoluogo reggino, dove la sfida amministrativa rappresenta uno degli appuntamenti politici più rilevanti della tornata elettorale calabrese e nazionale. Nella città dello Stretto, dopo la chiusura delle urne, inizierà lo scrutinio delle schede con un meccanismo più articolato rispetto ai comuni più piccoli: oltre al conteggio dei voti per i candidati sindaco e l'attribuzione delle preferenze ai candidati consiglieri e verificata l’eventuale necessità del turno di ballottaggio, previsto nel caso in cui nessun candidato superi il 50 per cento dei voti validi. Solo successivamente si procederà allo scrutinio delle elezioni circoscrizionali.

L’attesa più forte resta dunque concentrata sulle prime proiezioni e sui dati reali provenienti dalle sezioni, che nel pomeriggio inizieranno a delineare il nuovo quadro politico dei comuni chiamati alle urne.