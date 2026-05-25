Si sono chiuse definitivamente le urne per le elezioni comunali 2026 a Palmi. Concluse le operazioni di voto, l’attenzione si sposta ora sullo scrutinio che determinerà il nome del nuovo sindaco chiamato a raccogliere l’eredità amministrativa di Giuseppe Ranuccio, decaduto dalla carica dopo l’elezione al Consiglio regionale.

Nel comune pianigiano, che conta 17.519 aventi diritto al voto, la corsa a Palazzo San Nicola vede contrapposti due candidati: Francesco Cardone e Giovanni Calabria. Il sistema elettorale adottato è quello proporzionale a doppio turno, che servirà a definire sia il primo cittadino sia la composizione del Consiglio comunale, formato da 16 seggi.

Francesco Cardone, avvocato e attuale presidente del Consiglio comunale, rappresenta la continuità amministrativa con la maggioranza uscente. La sua candidatura si inserisce nel solco politico tracciato negli ultimi anni dall’amministrazione guidata da Ranuccio, con l’obiettivo dichiarato di proseguire il percorso avviato sul fronte della programmazione urbana, dei servizi e dello sviluppo cittadino.

Dall’altra parte Giovanni Calabria, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Palmi oggi in pensione, guida una coalizione civica dal profilo trasversale. La sua candidatura ha raccolto il sostegno esplicito di quattro ex sindaci della città, elemento che ha caratterizzato in maniera significativa la campagna elettorale. Calabria ha puntato su un messaggio improntato al cambiamento amministrativo e alla valorizzazione dell’esperienza maturata nelle istituzioni e nel territorio.