Il vicesindaco Maiolo che aveva denunciato casi di vandalismo: «Un risultato che premia il lavoro dell’Area Vigilanza e della comandante Scuderi. È il secondo importante traguardo raggiunto sul fronte della progettazione. Ora rafforziamo la sicurezza del territorio in sinergia con le istituzioni»

Il Comune di Caulonia ottiene dalla Regione Calabria un finanziamento di 106.488,92 euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale.

Un risultato tutt’altro che scontato. All’avviso sono state presentate oltre 230 istanze da parte dei Comuni calabresi e soltanto trenta progetti sono stati ammessi a finanziamento. Quello di Caulonia si è classificato al quinto posto della graduatoria regionale con 88 punti, a un solo punto dalla vetta, ottenendo l'intero importo richiesto.

Si tratta, inoltre, del terzo importante risultato conseguito dall’Area Vigilanza sul fronte della progettazione e dell'intercettazione di finanziamenti, a testimonianza di una capacità amministrativa e tecnica che va ben oltre la quotidiana attività di controllo e presidio del territorio. Un risultato che conferma quanto sia strategico investire sulle competenze degli uffici comunali e sulla qualità della progettazione per cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali e nazionali.

Il progetto proseguirà ora il proprio iter istituzionale e sarà sottoposto all'approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito di un percorso di piena collaborazione e sinergia con la Prefettura e con il Ministero dell'Interno. Un passaggio fondamentale per assicurare che il potenziamento tecnologico della videosorveglianza si inserisca in una strategia coordinata di prevenzione e sicurezza urbana, condivisa con le istituzioni competenti.

La notizia arriva in giorni in cui la cura degli spazi pubblici è tornata con forza al centro dell'attenzione. Al parco giochi è stata danneggiata la teleferica, con le catene del seggiolino attorcigliate, tanto da renderla pericolosa per i bambini; pochi giorni prima, nello stesso parco, era stata demolita una panchina. Episodi che si sommano agli abbandoni di rifiuti e agli atti di inciviltà che negli ultimi mesi hanno colpito altre zone del paese, dagli argini dei torrenti al lungomare.

«Chi distrugge un gioco per bambini o abbandona rifiuti lungo i nostri torrenti conta su una cosa sola: non essere visto», commenta il Vicesindaco Giovanni Maiolo. «Con questo finanziamento togliamo spazio a questa convinzione. Sappiamo già che le telecamere funzionano: nei mesi scorsi hanno permesso di individuare chi aveva scaricato rifiuti nei pressi del lungomare e di avviare le procedure sanzionatorie. Ora possiamo estendere e rendere ancora più efficace quella rete, rafforzando gli strumenti a disposizione delle istituzioni per contrastare gli atti di vandalismo, l'abbandono illecito dei rifiuti e ogni forma di illegalità».

Il progetto premiato dalla Regione è stato predisposto dall'Area Vigilanza del Comune, guidata dalla Comandante della Polizia Municipale, dott.ssa Serena Scuderi. Un lavoro che, sottolinea Maiolo, merita un riconoscimento pubblico.

«Il quinto posto su oltre 230 candidature non arriva per caso. E soprattutto non è un risultato isolato: è il terzo importante traguardo raggiunto dall'Area Vigilanza in termini di progettazione, capacità di programmazione e acquisizione di risorse. Parliamo di un ufficio che ogni giorno, con risorse umane limitate, presidia il territorio, raccoglie le segnalazioni dei cittadini e interviene sugli episodi di degrado, ma che dimostra anche di saper guardare oltre l'ordinaria attività, costruendo progetti di qualità e portando a casa risultati concreti per la comunità. Alla comandante Scuderi e a tutto il personale dell'Area Vigilanza va il mio sincero ringraziamento».

«La sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli e le sanzioni, ma anche con la prevenzione, la tecnologia e la collaborazione istituzionale. Questo finanziamento ci consente di compiere un ulteriore passo avanti, nella consapevolezza che la tutela del territorio e degli spazi pubblici è una responsabilità condivisa. Chi danneggia il patrimonio pubblico e penalizza l'intera comunità deve sapere che Caulonia investe in strumenti concreti per individuare i responsabili e contrastare l'illegalità. L'obiettivo è chiaro: un paese più sicuro, più decoroso e più rispettoso dei beni comuni».