«La sicurezza e l’accoglienza passano anche dalla manutenzione quotidiana». Le fotografie documentano buche, avvallamenti e tratti di asfalto lesionato lungo una direttrice strategica, che collega l’uscita dell’autostrada A2 agli imbarchi per la Sicilia

I consiglieri comunali di Forza Italia Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco richiamano l’attenzione sul dissesto del manto stradale che interessa tutto il territorio di Villa San Giovanni, con particolare riferimento in Viale Italia e la diramazione di Via Enrico Cosenz. Le fotografie documentano buche, avvallamenti e tratti di asfalto lesionato lungo una direttrice strategica, che collega l’uscita dell’autostrada A2 agli imbarchi per la Sicilia.

«Non è una questione di decoro da liquidare con una fotografia: è un problema che riguarda la sicurezza e la vita quotidiana delle persone. Residenti, lavoratori, famiglie, motociclisti e conducenti dei mezzi pesanti percorrono ogni giorno le strade cittadine e, in particolare, questa arteria. Una buca costringe a frenare o a spostarsi all’improvviso; per chi viaggia in moto o in bicicletta il rischio è ancora più concreto. Nei tratti di competenza comunale, spetta al Comune garantire condizioni adeguate di manutenzione e sicurezza».

Il disagio si misura anche nelle piccole cose che, sommate, pesano: un tragitto da affrontare con maggiore apprensione, il timore di danneggiare pneumatici e sospensioni, una difficoltà in più per chi ha mobilità ridotta o accompagna bambini e anziani. I cittadini non chiedono opere irrealizzabili: chiedono strade curate, interventi tempestivi e risposte verificabili.

«A chi arriva dall’A2 e si dirige verso i traghetti non si può chiedere anche di fare lo slalom tra le buche. Villa San Giovanni ha una naturale vocazione all’accoglienza e al turismo, oltre a essere una città di passaggio e di collegamento. Per molti viaggiatori questo tratto è il primo incontro con la città: il biglietto da visita non può essere una gimkana. La cura delle strade è una forma concreta di rispetto per chi vive qui e un investimento nell’immagine e nell’attrattività del territorio».

La critica dei consiglieri è politica perché riguarda le priorità dell’Amministrazione: «La qualità della vita non si misura soltanto con gli annunci, ma dalla capacità di risolvere i problemi che i cittadini incontrano sotto casa. Non basta parlare di sviluppo e promozione turistica se poi uno degli accessi più frequentati restituisce un’immagine di trascuratezza. Amministrare significa esserci, ascoltare le segnalazioni e intervenire con continuità».

I consiglieri chiedono una ricognizione delle criticità su tutto il territorio comunale, un sopralluogo urgente in Viale Italia e nella diramazione di Via Enrico Cosenz, la messa in sicurezza dei punti più compromessi e il ripristino del manto stradale con lavori adeguati, accompagnati da una programmazione della manutenzione estesa all’intera rete viaria comunale e da tempi chiari. «I rattoppi occasionali non bastano se, dopo poco, le buche tornano al loro posto; una continuità che i cittadini conoscono fin troppo bene. Una comunità si rappresenta assumendosi responsabilità e dando risposte concrete. È da qui che si costruiscono fiducia, qualità della vita e una vera vocazione turistica».