Si è svolto nella giornata di oggi il sopralluogo di Emanuela Chirico, candidata Presidente per il centrodestra alla III Circoscrizione, a Villa San Giuseppe, al fine di toccare con mano le criticità del territorio.

Durante il sopralluogo, la candidata ha chiesto approfondimenti rispetto alle numerose segnalazioni, già inoltrate agli organi competenti, effettuate dal Presidente dell’Associazione «Amici di Villa San Giuseppe»: su tutti, lo stato di estremo degrado della Fiumara del Gallico. Come evidenziato dai documenti dell'associazione, il tratto fluviale tra Calanna, Gallico e Villa San Giuseppe versa in uno stato di abbandono totale.

«Siamo di fronte a una vera e propria bomba ad orologeria - ha dichiarato Emanuela Chirico al termine del sopralluogo - l’assenza di manutenzione degli argini e la presenza di un fitto «bosco di canne» e arbusti nel letto del torrente ostacolano il naturale deflusso dell'acqua. Con l'inasprirsi degli eventi climatici estremi, il rischio di una tracimazione che colpisca la SSV Gallico/Gambarie, le abitazioni e le aziende agricole della vallata è altissimo. Non si può più attendere l'emergenza: serve un intervento immediato di bonifica e manutenzione straordinaria.»

Altra criticità emersa riguarda la sicurezza stradale. In diversi punti, l'erba alta ai lati delle carreggiate ha ridotto sensibilmente la visibilità e ristretto il passaggio dei veicoli, creando pericoli quotidiani per i residenti.

«Sui modelli di intervento per il verde pubblico,» sottolinea la candidata, «accogliamo con favore la proattività dei cittadini e la proposta di coinvolgere le associazioni locali. Tuttavia, è fondamentale che questo avvenga all'interno di un modello organizzato, strutturato e nel pieno rispetto delle norme vigenti, affinché la collaborazione tra istituzioni e territorio sia efficace e sicura.»

Il sopralluogo si è spostato poi sulla strada di Pettogallico, le cui condizioni sono state definite critiche. Il dissesto del manto stradale e il rischio frane rendono difficoltoso persino il passaggio dei mezzi pubblici, isolando di fatto una parte della comunità.

In merito al rischio frane, spesso causato dall'incuria di terreni privati, Emanuela Chirico propone una soluzione decisa: «È necessario avviare un censimento puntuale delle aree a rischio e procedere con ordinanze mirate ai proprietari per la messa in sicurezza e la pulizia dei terreni. La sicurezza dei cittadini non può essere messa a repentaglio dall'omissione dei privati o dalla mancanza di controllo da parte degli enti.»