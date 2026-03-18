Il segretario regionale di Alternativa Popolare: «Il Pd impari da Cannizzaro e non faccia solo chiacchiere»

«È con profondo orgoglio e sincera soddisfazione che desidero esprimere, a nome di Alternativa Popolare, un pubblico e doveroso plauso all’onorevole Francesco Cannizzaro per l’ulteriore azione politica concreta e di alto profilo istituzionale che ha portato nella nostra città un evento di portata nazionale e internazionale: il Vinitaly and the City sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, programmato per l’1 e il 2 agosto prossimi», lo dichiara il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Massimo Ripepi.

“L’iniziativa rappresenta un autentico traguardo storico per la Calabria e per Reggio in particolare, portando qui uno dei marchi più prestigiosi nel mondo dell’enologia italiana e trasformando la nostra città in una vetrina autorevole delle eccellenze produttive e territoriali calabresi. Questo risultato è anche frutto della credibilità conquistata dall’intera Calabria e dell’autorevolezza istituzionale del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, che hanno reso il nostro territorio interlocutore affidabile e attrattivo per eventi di tale rilevanza.”

“Nel corso della conferenza stampa di presentazione”, prosegue Massimo Ripepi, “alla quale hanno partecipato lo stesso Cannizzaro e l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, è emerso con chiarezza il valore di questa iniziativa: non un semplice evento promozionale, ma un’occasione concreta di crescita economica, turistica e culturale, frutto di una visione politica forte e di un lavoro di squadra che non si limita alle parole ma produce risultati tangibili.”

“È significativo ricordare come l’azione dell’on. Cannizzaro non si limita a questa straordinaria manifestazione: negli anni scorsi il deputato ha costantemente operato per portare risorse, visibilità e opportunità alla sua comunità, contribuendo allo sviluppo socio-economico del territorio con determinazione e competenza.”, sottolinea Ripepi.

“Questa nuova iniziativa conferma, ancora una volta, la capacità di fare e di ottenere risultati reali, qualità che troppo spesso manca in chi, come purtroppo accade nel Partito Democratico, tende a prediligere retorica e chiacchiere a discapito dell’azione politica incisiva e produttiva”, rincara il Segretario Regionale di Alternativa Popolare. “Se qualcuno ha mai visto consiglieri regionali, deputati o senatori del Partito Democratico che abbiano davvero pensato alla loro città o portato finanziamenti concreti per far crescere il proprio territorio, batta un colpo. Dite a costoro che le chiacchiere e le parole ben formulate, messe una dietro l’altra, non cambiano le sorti delle loro comunità ma alimentano soltanto la loro personale, egoistica e misera carriera; almeno imparino da chi, come Francesco Cannizzaro, ama la propria terra e, sia quando governa sia quando è all’opposizione, porta risultati, risorse e opportunità al servizio della comunità.”

Massimo Ripepi conclude poi con una riflessione che guarda alle prossime sfide elettorali: “Alle soglie dell’annuncio del candidato a sindaco del centrodestra unito, queste notizie allietano e danno speranza a tutti i cittadini reggini che non hanno perso la speranza e confidano finalmente di poter vedere la città risorgere, forte di una guida politica capace di trasformare le opportunità in risultati concreti per il territorio e grazie alla quale finalmente si potrà realizzare per la nostra città l’allineamento del centrodestra al Governo, alla Regione e nell’amministrazione comunale.”