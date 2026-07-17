«Il ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è un traguardo bellissimo, che rende finalmente giustizia al blasone di questa società e al valore dimostrato sul campo. È una vittoria che appartiene a tutta la nostra città: finalmente la Viola, patrimonio identitario di Reggio, torna ad occupare lo spazio che merita nel panorama cestistico nazionale». È quanto dichiara in una nota il Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia.

«Un traguardo meritato, che premia la resilienza, la programmazione e l’instancabile passione che questa storica società ha saputo dimostrare, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Vedere i colori neroarancio tornare a calcare i palcoscenici che spettano loro di diritto, dopo un percorso complesso, riempie di orgoglio non solo i tifosi, ma l’intera città», dichiara Milia.

«In questo momento di festa, voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla dirigenza, a tutto lo staff tecnico, agli atleti e, naturalmente, a quella tifoseria passionale e instancabile che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, rappresentando sempre il vero sesto uomo in campo» aggiunge.

Il Consiglio Comunale seguirà con grande attenzione questa nuova, entusiasmante avventura sportiva, confermando il massimo impegno dell’Amministrazione nel valorizzare le realtà che, con coraggio e lungimiranza, portano in alto il nome della nostra città. Auguro alla Pallacanestro Viola un campionato ricco di successi e soddisfazioni».