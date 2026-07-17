L'ex delegato allo Sport celebra il ripescaggio del club neroarancio, ringrazia società e dirigenza e invita la città a riempire il PalaCalafiore

«Una gioia immensa ed una sincera emozione per la notizia ufficiale del ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale. È un traguardo strameritato, che restituisce finalmente alla nostra amata squadra, ai tifosi e a tutta Reggio Calabria il palcoscenico che spetta di diritto alla storia di questo club». Così, in una nota, Giovanni Latella, già consigliere comunale delegato allo Sport della Città di Reggio Calabria, esulta per il ritorno dei neroarancio in Serie B Nazionale.

«La maglia neroarancio non è semplicemente una divisa da gioco, ma rappresenta l'orgoglio, il cuore pulsante e l'identità sportiva della nostra comunità – prosegue Latella – Dopo stagioni fatte di sacrifici e di tanta passione, questo ripescaggio rappresenta a tutti gli effetti una vittoria dell'intera Reggio sportiva, che non ha mai smesso di sostenere il «Mito» anche nei momenti più complessi».

L'ex delegato allo Sport rivolge poi un plauso alla proprietà, alla dirigenza e alla squadra: «Voglio rivolgere i miei più sentiti e sinceri complimenti alla società, al presidente, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori, in particolare a Simone Foti di MyEnergy, al presidente Carmelo Laganà e al direttore generale Fortunato Vita. Questo risultato premia un lavoro fatto di serietà, dedizione e programmazione. La società ha dimostrato con i fatti e con l'impegno di credere fermamente nel progetto di rilancio del basket reggino, facendosi trovare pronta e preparata per accogliere questa grande opportunità».

«Nel mio percorso politico e nel mio ruolo di delegato allo Sport – conclude Latella – ho sempre vissuto da vicino quanto la Viola sia fondamentale per il tessuto sociale cittadino e per i nostri giovani. Oggi festeggiamo insieme a tutta la tifoseria, ma da domani dovremo essere tutti pronti a stringerci attorno alla squadra. Il prossimo obiettivo è quello di far tornare a tremare i gradoni del PalaCalafiore, riempiendolo di calore e tifo, per spingere i nostri ragazzi verso nuove e prestigiose vittorie in Serie B Nazionale. Bentornata Viola!».