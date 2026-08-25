Cambia l’orario di Reggina-Digiesse PraiaTortora, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D.

A seguito degli accordi intercorsi tra le due società, il calcio d’inizio dell’incontro, in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo, è stato posticipato alle 20.30.

La sfida rappresenterà la prima uscita ufficiale della stagione per la Reggina.