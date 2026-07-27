Dopo gli inizi nelle giovanili del Torino, il terzino destro classe 2007, nativo di Biella, è stato ingaggiato dal Novara, debuttando in serie C con gli azzurri nella stagione 2023/2024.

Successivamente, le esperienze nelle fila di Cairese, Bari Primavera e Fasano (con quest’ultimo club, nella passata stagione, ha totalizzato ventisei presenze e messo a segno tre reti). Ad Edoardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.