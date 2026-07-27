AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Toscano, proveniente dal Genoa CFC.
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Per il terzino sinistro classe 2008, nativo di Genova, due stagioni da titolare prima nell’Under 17 e poi nell’Under 18 del Grifone, per un totale di cinquantotto presenze, cinque reti e due assist vincenti. Per quanto concerne la scorsa stagione, da segnalare anche due presenze nella Viareggio Cup.
A Filippo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.