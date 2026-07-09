Garantire ai neonati e ai bambini le migliori possibilità di cura fin dai primi istanti di vita significa investire nella formazione continua degli operatori sanitari. Con questo obiettivo si è svolto presso il Centro di Formazione ad alta fedeltà dell’ASP di Reggio Calabria, nella sede di Taurianova, il corso dedicato alla stabilizzazione delle vie aeree e alla rianimazione neonatale, che ha riunito professionisti provenienti da diverse realtà sanitarie in un percorso altamente specialistico di aggiornamento teorico-pratico.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Dott.ssa Mariarosa Calafiore, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Polistena, presidente regionale della SIMEUP Calabria (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) e consigliere regionale SIP e SIN Calabria, nell’ambito di un più ampio percorso di crescita professionale volto ad elevare gli standard assistenziali in ambito neonatologico e pediatrico.

«La formazione rappresenta il primo e più importante strumento per garantire cure sicure e tempestive ai nostri piccoli pazienti – sottolinea la Dott.ssa Calafiore –. Aggiornarsi costantemente significa essere pronti ad affrontare le situazioni più critiche con competenza, rapidità e spirito di squadra.»

«La formazione rappresenta uno degli investimenti più importanti che un’Azienda sanitaria possa compiere – dichiara la Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Maddalena Berardi – perché significa investire direttamente nella qualità dell’assistenza e nella sicurezza dei pazienti. Eventi come questo testimoniano la volontà dell’ASP di Reggio Calabria di promuovere un modello sanitario fondato sull’aggiornamento continuo, sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze professionali. Il Centro di Formazione di Taurianova rappresenta oggi una realtà strategica per il nostro territorio, capace di attrarre professionalità di alto livello e di favorire una preziosa collaborazione con le società scientifiche e con le eccellenze di altre regioni. Rafforzare la preparazione degli operatori significa offrire ai cittadini, e in particolare ai bambini e ai neonati, cure sempre più tempestive, appropriate e sicure.»

Calabria e Sicilia insieme per una rete sempre più qualificata

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato il forte valore della collaborazione interregionale. Il corso ha infatti consolidato un virtuoso asse tra Calabria e Sicilia, dimostrando come la condivisione di competenze e buone pratiche rappresenti una risorsa fondamentale per la crescita dell’intero sistema sanitario.

A guidare i partecipanti sono stati il Dott. Alessandro Arco, presidente della SIMEUP Sicilia e coordinatore nazionale simulazione ad alta fedeltà SIMEUP e SIN e l’infermiere Andrea Rosace, rappresentante infermieristico della SIMEUP Nazionale, che hanno condotto le attività formative attraverso un approccio fortemente orientato al lavoro multidisciplinare.

Il messaggio emerso durante il corso è stato chiaro: nelle emergenze pediatriche nessun professionista opera da solo. L’efficacia dell’intervento nasce dalla perfetta integrazione tra medici, infermieri e tutti i componenti del team assistenziale, chiamati ad agire con procedure condivise, comunicazione efficace e coordinamento costante.

Simulazione ad alta fedeltà: quando la formazione riproduce la realtà

Punto di forza del percorso è stata la simulazione medica ad alta fedeltà, metodologia oggi considerata tra gli strumenti più efficaci per la formazione sanitaria.

Grazie all’utilizzo di simulatori avanzati, i partecipanti hanno affrontato scenari clinici estremamente realistici, riproducendo situazioni di emergenza nelle quali esercitare non solo le manovre salvavita, ma anche tutte quelle competenze organizzative e relazionali – leadership, comunicazione, capacità decisionale e gestione dello stress – che fanno la differenza nei momenti in cui ogni secondo può risultare determinante.

Il Centro di Formazione ASP di Taurianova si conferma polo d’eccellenza

Ad ospitare il corso è stato il Centro di Formazione dell’ASP di Reggio Calabria di Taurianova, diretto dal Dott. Giovanni Calogero, con il prezioso supporto del Dott. Carlo Purorti e della Dott.ssa Valeria Surace.

La struttura continua a distinguersi quale punto di riferimento regionale per la formazione sanitaria avanzata, grazie a tecnologie all’avanguardia e ad un modello didattico orientato alla simulazione clinica, contribuendo in maniera concreta alla crescita professionale degli operatori e al miglioramento della qualità dell’assistenza. Il corso ha rappresentato l’occasione per la presentazione di un’ulteriore innovazione tecnologica a servizio della formazione di alta qualità ovvero “la realtà virtuale aumentata “ attraverso visori che simulano scenari reali.

La riuscita dell’iniziativa conferma come la collaborazione tra aziende sanitarie, società scientifiche e professionisti altamente qualificati rappresenti la strada maestra per costruire una sanità sempre più moderna, competente e capace di offrire ai cittadini, fin dalla nascita, cure sicure, tempestive e di elevata qualità.